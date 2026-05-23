京都といえば、金閣寺や祇園など、魅力あふれる名所がたくさんありますよね。そんな京都の町中で、旅の思い出に残したくなる、こんな風景が話題を集めています。

大切な人との思い出に

(@wasabi___iより引用)

Instagramに投稿したのは「わさび(@wasabi___i)」さん。

動画には、日本家屋が立ち並ぶすぐ脇を、川が穏やかに流れていく様子が映し出されています。

ここは、京都・河原町にある高瀬川。静かな川の流れとともに京都らしい風情が楽しめるエリアで、お店横の橋から撮影されたそうです。

浅く透き通った穏やかな川面は、陽の光を受けてキラキラと輝き、川岸の新緑はやさしい木陰をつくっていて、とても気持ちが良さそう。

耳を澄ませば、川のせせらぎや小鳥のさえずりが心地よく響き、BGMともぴったりで、いつまでも眺めていたくなる風景ですよね。

ちなみに、この高瀬川は江戸時代に運河として作られたのだそう。老朽化が進んでいたものを再生し、今ではこうして多くの人を癒やす場所になっています。

歴史ある風景が、時代を超えて今も大切にされていると思うと、より一層心に響きますね。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数137万回以上、10.9万件のいいねを記録(5月22日時点)。「川のせせらぎがとっても素敵大好きです」「Very Very Beautiful」「ここに住みたいー」「河原町で、こんないい所があるんだ これは残していきたいですね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

今回はこのとても美しい風景について、投稿主のわさびさんにより詳しい話をお聞きしました。

── 撮影時期と、実際に見たご感想をお聞かせください。

撮影時期は5月初旬です。緑が豊かになってきたタイミングで撮影しました。

実際に見た感想として、いつ来てもやっぱりここは良い景色が見れる所だなと感じました。

まさに僕にとって心に残る風景。春夏秋冬いつ訪れても魅力的です。その中でも、緑が豊かになるこの時期から夏にかけての景色が1番好きです。

── 撮影の際に気を付けたポイントなどがあればお聞かせいただけますか?

3点あります。

• 太陽に雲がかかると川に映る木漏れ日が薄くなってしまうので、雲が晴れたタイミングを待ち、陰影をはっきりさせるように撮影しました。

• すぐ側が道路になっていて車通りが多く、せっかくの小鳥の鳴き声がかき消されてしまわないように、タイミングを待ちながら撮影しました。

• 日々、「自分の感性に響いた景色、その目で見た景色をそのまま映像に」という思いで撮影しており、焦点距離には気をつけながら、その時の感情ごと映像に残せたらという気持ちで撮りました。

さらさらと流れる高瀬川の歴史ある風景。ぜひ訪れてみたくなりますね♪