数々の名シーンでおなじみの戦闘力探測器が、まさかの形で現実世界に登場しました。『ドラゴンボール』公式X（@DBofficialjp）が公開した、ビジネスシーンで活躍するという最新型スカウターが大きな話題となっています。

「戦闘力」を測るのは、敵ではなく…

公式ポストで紹介されたのは、その名も「Scouter Pro Max」。『ドラゴンボール』でフリーザが使用していた戦闘力測定器を彷彿とさせるビジュアルはそのままに、用途は完全に現代社会向けへとシフトしています。

測定対象は戦闘相手ではなく、「商談相手」。相手の“ビジネス戦闘力”を可視化し、場の空気や難易度を把握できるという設定です。さらに、商談が失敗するたびに性能が向上する、満月の日は性能が10倍になるなど、原作ファンなら思わずニヤリとする要素も。なお、商談相手によってはレンズが破損する恐れがあるそうなので注意が必要です。

この投稿に、「ビジネス型のスカウターは草」「これ付けてる人が商談に現れたらめっちゃ警戒する」「これめっちゃ欲しい！」「普通に欲しくなるから。」「ほしいいいいいいいいいいいいい！」といった反応が相次ぎ、投稿から12時間で2万いいねが集まっています。

また、世界的に人気の『ドラゴンボール』なだけあって、海外ユーザーからも「日本でエイプリルフールが始まる 気をつけて」「やっと買えるようになったの？」といった声も寄せられていました。

ちなみに、もうお分かりの方も多いかと思いますが、この投稿がされたのは4月1日、エイプリルフール。今回は残念ながら架空の商品となりますが、いつか実現する日を夢見て、私たちは日々ビジネス戦闘力の向上に努めましょう!