「週刊少年ジャンプ」にて2001年から2007年まで連載された、澤井啓夫⽒による伝説の不条理ギャグバトル漫画『ボボボーボ・ボーボボ』。エイプリルフールの4月1日、新たなるハジケリストを求めて、ハジケ養成プログラムを開設することが発表された。

ハジケリスト養成プログラム開設!?

4月1日、ハジケを極める「ハジケリスト養成プログラム」の開設が解禁された。プログラムの受講会場は鼻毛道場。数々の試練を潜り抜けた先には、立派なハジケリストとなれることが約束されているという。

新入門キャンペーンも実施

開設を記念して、新入門キャンペーンも実施。自分のハジケに不安がある人も、道場の雰囲気だけ体感したい人も、お気軽に見学を行うことができる。

講師・経験者からもコメントが到着!

7代目鼻毛真拳伝承者・現キング・オブ・ハジケリストであるボボボーボ・ボーボボ先生からは「ハジケリストってのは言葉で表現できるほど安っぽいもんじゃねえぜ」と喝を入れるコメントが到着。首領パッチ先生からもコメントが到着している。また、経験者の声では、腹筋が鍛えられた実績や、道場を心のふるさとのように感じた、などと温かい声が寄せられている。

なお、本情報はエイプリルフールにちなんだものであり鼻毛道場によるハジケリスト養成プログラムの開設は予定されていない。

(c)澤井啓夫／集英社・東映アニメーション

(c)澤井啓夫／集英社・2026ボボステ製作委員会