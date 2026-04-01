2026年4月1日、ガンダム公式X(@gundam_info)は、YouTube「ガンダムチャンネル」にて、映画『ソレスタルビーイング』の予告動画をエイプリルフールの企画として公開した。

西暦2312年、紛争根絶のため結成された独立治安維持部隊アロウズの暴走を食い止めるため、私設武装組織「ソレスタルビーイング」の4人の若者がガンダムと共に戦場を駆け巡る……というストーリーの映像だが、2010年に公開された『劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer-』の世界で公開される「政府のプロパガンダ映画」という設定の劇中劇。作中で流れた動画が、16年越しにYouTubeに投稿されたことにファンから大きな反響が寄せられている。

さらにコメントでは、「001 名前：ソレスタルビーイングさん この映画、事実をもとに作られたんでしょ?」「>>001 らしいけど?」「>>001 新政権のプロパガンダだよ!」とガンダムチャンネル公式によりスレ立ても行われている。

ファンからは「まさかのエイプリルフールでこれかｗ」「いやいつやねんw」というツッコミや、「16年くらい経ったのに全然色褪せて無い作風でビビる」と当時を思い返す方、「コールドスリープ明けに観れる映画探してたのでちょうど良かった」「公開まであと288年か。胸が熱くなるな……！！」「バンダイに頼んでコールドスリープ装置でも作ってもらうか…」「観に行きたかったけど寿命で断念した。」と公開を待ち望むコメントが寄せられている。

映画『ソレスタルビーイング』はエイプリルフールの企画だが、なお、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は現在(本当に)公開中だ。