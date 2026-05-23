気付いたら、バナナが真っ黒になっていた——そんな経験、ありませんか? 買ったばかりの時はあんなに元気だったのに、数日放置しただけで一気に熟れてしまう“バナナあるある”。その問題、アイラップで解決できるかも!?
【悲報】
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出張前(10日前)にアイラップへ入れ、
冷蔵庫に入れっぱだったバナナを発見…
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↓これから開けてみます
(@i_wrap_officialより引用)
こちらが、アイラップに入れて冷蔵庫で10日間寝かせたバナナです。かなり傷んでいるように見えますね。中から取り出してみると……
案の定、皮はすっかり黒くなってしまって、なんだかバナナの銅像のようです。これはもう、中も黒く傷んでいる可能性大。意を決して皮を剥いてみると……
すごい! 中は真っ白ですね。この結果に、「すげーw」「さすがアイラップ!」「アイラップ… 明日買ってこよう」と驚きと称賛の声が続々。10日間もつって、本当にすごいですよね。
でも、安心してください…
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＿人人人人人人人＿
＞ 白いですよ ＜
￣Y^Y^Y^Y^Y^Y￣
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シュガースポットがあるくらいが、
バナナの食べごろですが…
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いっぺんに食べられない時は、
アイラップ&冷蔵保存がオススメ✨
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活用法のひとつとしてどうぞ🍌
(消費はお早めに)
(@i_wrap_officialより引用)
とっても便利で優秀なアイラップですが、その一方で、「こうなると中身白くてもおいしくないんだよね…」と味について言及する人も。でも心配無用。中の人が食べてみたところ……
真っ黒なバナナの味に関して、
ご質問が多かったので回答します。
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最後は皮を剥いた写真でしたが、
そのまま食べました。
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色の割に追熟されておらず、
買った当時のまま…といった感想です。
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皮も硬いままキープされていました。
甘さも増しているという印象はないです。
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精神と時の部屋…的な…?
(@i_wrap_officialより引用)
中の人いわく、バナナの味は、“買った当時のまま”だったとのこと。これには、「そんなバナナ!」「安い時にもっと欲しいけど、すぐ黒くなるしなぁ……と悩んでいたけど、今はアイラップ!!! ありがとうアイラップ!!」といった声が寄せられています。
電子レンジ、湯煎、煮るなどの調理にも利用できるほか、食品の保存にも力を発揮する万能袋「アイラップ」。みなさんも活用してみてはいかがでしょうか。
【悲報】— アイラップ【公式】 (@i_wrap_official) May 18, 2026
出張前(10日前)にアイラップへ入れ、
冷蔵庫に入れっぱだったバナナを発見…
↓これから開けてみます pic.twitter.com/YarNUkbhsY
真っ黒なバナナの味に関して、— アイラップ【公式】 (@i_wrap_official) May 19, 2026
ご質問が多かったので回答します。
最後は皮を剥いた写真でしたが、
そのまま食べました。
色の割に追熟されておらず、
買った当時のまま…といった感想です。
皮も硬いままキープされていました。
甘さも増しているという印象はないです。
精神と時の部屋…的な…？ https://t.co/sEhM3TiXSf pic.twitter.com/iGyy4xKtq8