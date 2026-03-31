ある家族の「ジェンダーリビール」（性別発表）の様子がYouTubeで話題に。動画は26万回以上再生されるなど大きな反響を呼んでいます。

注目を集めているのは、4人家族の日常をゆるく発信している人気YouTubeチャンネル「びにえみ」で公開された動画です。第一子の長女・みまれちゃんに続く第二子の性別が判明し、ママのえみさんがパパのあきおさんにドッキリ形式でサプライズ発表を行います。これはドキドキだぁ～!

サプライズの仕掛けは「おにぎり」

まずはえみさん、「男の子でも女の子でも、とりあえず元気でいてくれるのであれば」と、口にしつつ産婦人科へ向かいます。

産婦人科へ向かう直前のえみさん

無事に赤ちゃんは元気であることと、性別が判明して帰宅すると、すぐさまサプライズの準備に取り掛かりました。

赤ちゃんが順調に育っているエコー写真に一安心

発表の方法は、みまれちゃんを妊娠していた時と同じ「おにぎりの具材」を使ったドッキリ。今回は、「女の子なら鮭、男の子ならそぼろ」というルールです、「Boy」「Girl」と書かれた可愛らしい旗をおにぎりに立て、さあ、いよいよ発表です!

爪楊枝を使った手作りの可愛らしい旗

ジェンダーリビールおにぎりの完成

「大会前みたい」!? 緊張するパパ

ジェンダーリビールを控えたパパは、ソワソワと落ち着かない様子で、「試合前の、ちょっと気持ち悪くなるような」「心拍上がってる」と緊張した面持ちです。

「妊娠分かった時、すぐはみまれも女の子やし男女欲しいなっていう気持ちがあったんよ」「最近じゃないけどここ1カ月ぐらい、姉妹もありやな」と揺れ動く気持ちを語りつつも、「絞らなあかんとなったら、おとこのこ（男の子）」とのことで、パパはやや男の子に気持ちが傾いているようですね～。

運命の一口、その結果は……

「中身が鮭やったら女の子、そぼろやったら男の子」。改めてルールを確認し、いよいよ運命のおにぎりタイムです。

大きく一口食べたパパは、中身を確認した直後、手で顔を覆って大号泣! 中身は「そぼろ」。つまり男の子だったのです。

「なんで泣いてんの!?」と驚きながらも笑うえみさん。実はパパ、男の子を切望していたのですが、その気持ちを押し殺して「どちらでもいい」と言っていたのでした。エコー写真で99％男の子で間違いないと伝えられると、「えぐいわ」「嬉しいな」と心底ホッとしたようです。良かったですね～!

パパの涙の理由を知った視聴者からは、「旦那さんが泣いたタイミングで泣いた」「本当に優しい家族」「いつも思うけどアキオくんって本当に心綺麗よね」「性別知って泣く旦那さんが羨ましすぎる」など感動の声が寄せられています。