タカラトミーアーツは、2026年4月からスタートする新シリーズ『おねがいアイプリ』の2つのアミューズメントゲーム『おねがいアイプリ』と『アイプリバース おねがい１だん』を、4月2日から同時展開する。

『アイプリバース』は「マイキャラ」遊びが楽しめるゲームで、「おねがい１だん」ではこれまでのライブシステムが一新し「フルライブ」や「バズリウムチェンジ」が遊べるようになるほか、歴代の「プリティーシリーズ」作品とのコラボレーション企画として『プリパラ』の「ガァルマゲドン」が登場する。

『アイプリバース』は自分のアバターキャラクターとなる「マイキャラ」を作り、コーデの着せ替え遊びやリズムゲームを楽しむゲーム。 このたび4月2日～スタートする「おねがい1だん」では「マイキャラ」メイクに加え、ゲームシステムが大幅にリニューアルする。

先に発表した「フルライブ」でのプレイが可能になることに加え、ライブ中にはゲーム『ひみつのアイプリ』同様に「バズリウムチェンジ」が発生するようになる。また今まで2人固定で行っていたライブも楽曲に合わせて人数が変化するようになり、ソロライブ、デュオライブ、3人ライブがプレイできるようになるなど、遊びの幅が拡大いした。さらに、ライブの途中にその画面を撮影できる「パシャリング」ができるようになり、これまで以上に「マイキャラ」をたくさん堪能できるシステムにパワーアップした。

このように、『アイプリバース おねがい1だん』はアイプリたちが活躍する仮想空間“アイプリバース”を自分だけの「マイキャラ」と一緒にしっかりと楽しめるゲームへと進化する。

『アイプリバース』では歴代の「プリティーシリーズ」作品とコラボレーションしてきたが、「おねがい1だん」では『プリパラ』の人気チーム「ガァルマゲドン」の3人、「黒須あろま」「白玉みかん」「ガァルル」が初登場する。『プリパラ』の復刻コーデがラインアップするほか、「ガァルマゲドン」の曲 「エビバデビル♪エブリデビル」 「ピュアリ☆スマイリィ」で遊べるようになる。

プレイヤーがコーデ(衣装のデータ)を入手できるタイミングも、「おねがい1だん」から大きく変更される。これまでライブ後に獲得していたコーデが、ライブ前に「コーデガチャ」を回して入手できるようになった。

100円を投入して当たったコーデ2種類のうちどちらかを選ぶと、選んだコーデがプリントされる。入手したコーデはそのあとのライブですぐに使用できるため、初めて『アイプリバース』をプレイするユーザーでも、入手したばかりの自分のコーデアイテムで遊ぶことが可能になり、より一層ライブを楽しめるシステムとなった。

さらに、ライブ後には新たに「フルコーデガチャ」も登場し、画面に表示されるガチャマシンの中にある「フルコーデガチャ」を選択してから300円を投入すると、全部位がすべて揃った「フルコーデ」がプリントされた「フルコーデプリフォト」を入手できるようになる。「フルコーデガチャ」はすべて★4のコーデでラインアップされているため、1回で高いレアリティの「フルコーデ」を楽しめるようになる。

※掲載している写真・画像は開発中のため、実際の商品・画面とは多少異なる場合がある。

(C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT(C)Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＰＳプロジェクト(C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT(C)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT