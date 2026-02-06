日本マクドナルドは2月13日から、ハッピーセット「のりのりタイムズ!!」と「ひみつのアイプリ」を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。また今回は、いずれかのハッピーセットを1点購入につき、おまけを併せて提供する。

あそべるシールブック 「のりのりタイムズ!!」

ハッピーセットのりのりタイムズ!!は、「特装合体ロボ ジョブレイバー」と「新幹線変形ロボ シンカリオン」の世界観が楽しめるシールブック全3種。パズルピース探しやクイズ、めいろ、間違い探しなどのゲームと、貼ってシール遊びができる。

パズルピース探しや線つなぎ遊びを通して、部分と全体の位置関係を考える遊びが楽しめ、図形・空間をイメージする力が養われる。また、ジョブレイバーやシンカリオンのキャラクターのシールを台紙の好きなところに貼る遊びは、イメージをデザインする表現力を育む。さらにパトロールカーや消防車など、はたらく乗り物の物語を想像して遊ぶことで、世の中の仕組みや働きを考える社会性も養われる。乗り物について、遊びながら学べる、シールブックとなっている。

© TOMY

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所

「ひみつのアイプリ」がハッピーセットで初登場

ゲームやアニメで人気の「ひみつのアイプリ」がハッピーセットのプログラムとして初登場する。マクドナルドオリジナルのアイプリカード(全3種)がおまけでついてくる。アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」にカードをスキャンすると、リズムに合わせてカードを動かして遊ぶリズムライブゲームが楽しめる。

「どんな衣装?どんなデザイン?どんなダンスかな?」と、ライブステージの様子を思い描きながら遊ぶことで、想像を広げるゲームが楽しめる。画面に合わせてアイプリカードをスライドし、自分がライブで歌って踊っているかのように遊ぶ体験は、仮想の空間を認識しながら、手指の動作を調節する力を育むことができる。

©T-ARTS / syn Sophi

©T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会

新作の絵本と図鑑が登場

2026年「ほんのハッピーセット」第1弾として、2月13日より、絵本「なんでもいきもの おあそびブック」、ミニ図鑑「学研のえほんずかん おひめさまのずかん きせかえシールつき」が新登場する。

おあそびブックは、「すみっコぐらし」の作者としても知られる人気イラストレーターよこみぞゆりさんが手掛けるキャラクターシリーズ「なんでもいきもの」のオリジナル絵本で、間違い探しなどを楽しめるゲームブック。

おひめさまのずかんは、さまざまなお姫様をはじめ、お洋服やおめかし、すてきなお城など、お姫様の世界を楽しく学べるイラスト図鑑。図鑑のQRコードをスマートフォンで読み込むと、いろいろなお姫様に変身して遊べるデジタルコンテンツも楽しめる。