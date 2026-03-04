タカラトミーアーツは、2026年4月より現在展開中の『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」の最新作『おねがいアイプリ』を始動させることを発表した。

『おねがいアイプリ』は、2024年4月にスタートした『ひみつのアイプリ』に続く「プリティーシリーズ」の最新作で、タカラトミーアーツとシンソフィアが共同開発したキッズアミューズメントゲームを原作とするコンテンツだ。

「プリティーシリーズ」は2010年にアミューズメントゲーム『プリティーリズム・ミニスカート』から始まり、テレビアニメ『プリティーリズム・オーロラドリーム』、『プリティーリズム・ディアマイフューチャー』、『プリティーリズム・レインボーライブ』が3年間にわたり放送された。その後も『プリパラ』『アイドルタイムプリパラ』『キラッとプリ☆チャン』と続き、10周年記念作品『ワッチャプリマジ! 』を経て、2024年4月に『ひみつのアイプリ』がスタート。2025年4月からはアニメ第2期となる「リング編」を放送している。

そして2026年4月より、シリーズ最新作となる『おねがいアイプリ』が始動する。4月2日からアミューズメントゲームが稼動を開始し、4月5日よりテレビ東京系列6局ネットでアニメ放送(朝9時30分)がスタートする。

『おねがいアイプリ』は、主人公の「好実いのり」と「夢宮あおい」が、ぬいぐるみのような不思議な存在「フォーチュ」や個性豊かな仲間たちとともに「おねがいかなえ隊」として活動し、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通じて町のみんなの“おねがい”を叶えていくストーリー。「プリティーシリーズ」のさまざまな作品が伝えてきた「み～んなの夢を応援する」という一貫したコンセプトを受け継いだ最新作となっている。

キャラクター

左:好実いのり(CV. 小川華果)

おねがい町に引っ越してきた、おねがい中学の1年生! いつも明るくてノリノリな性格で、好きの気持ちにまっすぐな女の子! 時には突っ走ってしまうこともあるけど、誰かにおねがいされると断れない!口ぐせは「いのり、ノリノリ! 」

中央:フォーチュ(CV. 大地葉)

プリうさフレンズのぬいぐるみのような不思議な存在。ドーナツが大好物で、ぱたぱた動く耳がチャームポイント! 町の人たちの「おねがい」を叶えるためにアイプリたちと活動しているよ。

右:夢宮あおい(CV. 叶矢りか)

おねがい中学に通う中学1年生! 勉強もスポーツも得意なみんなのあこがれの女の子! しっかり者でめんどう見がよく、夢のためならどんなことでもあきらめない! フォーチュと一緒にくらしているよ。

左:友坂ぐみ(CV. 丸岡和佳奈)

おねがい中学に通う中学1年生! とても友達想いで、誰とでもすぐ仲良しになれちゃう! !「ぐみぐみシール」はぐみの友情のあかしだよ。おうちは町で人気のお菓子やさんで、趣味はシールあつめだよ!

右:勇樹おりびあ(CV. 岡村明香)

おねがい中学に通う中学2年生! 大人しくて引っ込み思案な性格だけど、責任感がある生徒会長! 誰かのために勇気をだしてがんばれる優しい女の子だよ! 実はアイプリが大好きでとてもくわしい。

左:熱海ナナ(CV. 藤寺美徳)

ハイセンス学園に通う中学2年生! おねがい町で一番大きなお屋敷に住んでいるお嬢様。いのりたちのアイプリを、いつも不敵な笑みで見つめているけれど…

中央:望永エマ(CV. 鈴木みのり)

すべてを見通しているようなミステリアスな女の子! 水晶玉を見ていのりたちに不思議なアドバイスをくれるよ。アイプリとしても活動しているようだけど…?

右:MCプリうさ(CV. 森久保祥太郎)

アイプリたちのライブを盛り上げてくれるカリスマなプリうさ。いつもハイテンション!

ライブスタートの決めぜりふは「プリッと、ウサッと、ヒァウィピョン! 」

『おねがいアイプリ』のエンディング主題歌は、9人組のアイドルユニット「いぎなり東北産」とのタイアップが決定。アニメのテーマにぴったりな新曲「放課後のおねがい! 」は、 「おねがい」をテーマに本アニメのために書き下ろしたキュートでポジティブなサウンドが心地よい一曲となっている。3月18日0時より各配信サイトにて配信予定。

また、タカラトミーアーツはテレビアニメ放送に合わせ、アニメのライブを楽しめるアミューズメントゲーム『おねがいアイプリ』を4月2日から稼動開始する。さらに、アニメと同じ世界観で自分のアバター「マイキャラ」を育成し、おしゃれや交流を楽しめるゲーム『アイプリバース』の「おねがいアイプリシリーズ」も同時に展開する。

おねがいアイプリ

ゲーム『おねがいアイプリ』は、「アイプリカード」をフラットパネルの上に配置し、画面に合わせて動かすことで直感的に遊べるリズムライブ体験ゲーム。横型の大型モニターではアニメと同じダンスや演出によるライブを楽しむことができ、コーデ(衣装)が光り出す最高体験「バズリウムチェンジ」の成功を目指しながら、憧れのアニメキャラクターになりきってプレイできる。

『おねがいアイプリ1だん』では、「アイプリ」の象徴である「バズリウムチェンジ」が新しくなる。成功すると、きらめく“つばさ”がついた「バズリウムコーデ」でライブができるように。「1だん」の「バズリウムコーデ」カードには主人公のいのりとあおいがラインナップされ、つばさが輝くホログラムと箔押し仕様のデザインを採用している。配出されるアイプリカードは羽根をモチーフにしたフレームをベースにデザインフォーマットを一新し、★2～★4までのレアリティで展開する。

(左から)すきすきハートバズリウム いのり、ゆめゆめスターバズリウム あおい

(左から)★2のカード、★3のカード、★4のカード

アイプリバース おねがい1だん

同時展開となるゲーム『アイプリバース おねがい1だん』では、従来のゲームシステムを大幅にリニューアル。『アイプリバース』は、自分のアバターキャラクター「マイキャラ」を作成し、コーデの着せ替えやリズムゲームを楽しめる「マイキャラ遊び」が特徴のタイトルだ。

「おねがい1だん」ではシステムを刷新し、これまでのミニライブをパワーアップ。フルライブ形式でのプレイが可能となり、「マイキャラ」とともに“アイプリバース”の世界をより深く楽しめる内容へと進化する。

さらに『おねがいアイプリ』のアニメおよびアミューズメントゲームのスタートに合わせ、タカラトミーから新商品が順次発売される。アニメにも登場する「ミラーパクト」をはじめ、「マイクペンライト」、マスコットキャラクター・フォーチュの「ぴょっこりポシェット」など、作品の世界観をより楽しめるラインナップを展開するとのこと。

おねがいアイプリ ミラーパクト プリズムピンク/プリズムブルー

おねがいアイプリ ミラーパクト プリズムピンク

おねがいアイプリ ミラーパクト プリズムブルー

ミラーパクトを使用した際の画面

ミラーパクトと付属のカードを読み込ませた際の画面

アイプリたちとおそろいのミラーパクトとおねがいリングのセット商品。ミラーパクトは、ゲーム『おねがいアイプリ』『アイプリバース』と連動して遊べる。また、ゲーム『おねがいアイプリ』で、アップ多めの特別なカメラワークのスペシャルライブを楽しむことができる、「アイプリカード」がそれぞれ1枚付属する。価格は各2,750円。

おねがいアイプリ マイクペンライト

アニメやゲームのライブ中に登場するマイクデザインのペンライト。本商品はスマートフォンなどを介さず本体のみで8色+オリジナルカラー1色を作ることができる点が、大きな特徴だ。価格は4,180円。

おねがいアイプリ ぴょっこりポシェット フォーチュ

フォーチュデザインのぬいぐるみポシェット。ファスナーを開けるとミラーパクトなどのアイプリグッズが収納できるサイズで、おなかを押すと耳が動くギミックがついている。ぬいぐるみとしても楽しめる。価格は4,400円。

発売は2026年4月上旬を予定し、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで取り扱う。

そのほか、『おねがいアイプリ』のキャラクターたちのぬいぐるみも順次登場する。マスコットの「フォーチュ」が4月に発売され、5月には「いのり」「あおい」「ぐみ」がラインナップ。「フォーチュ」は身に着けられるマスコットタイプも発売する。

おねがいアイプリ ぬいぐるみ各種

おねがいアイプリぬいぐるみストラップ

フォーチュ (1,870円)

(c)T-ARTS/syn Sophia/OAP PROJECT (c) Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＰＳプロジェクト (c) ＴＯＭＹ