“お土産”はその国や地域の文化を知る機会になります。えみさんとブラジルにルーツを持つびにさんの夫婦によるYouTubeチャンネル「びにえみ」が投稿した動画では、日本のお土産を楽しむ人たちの姿が映し出されていました。

ブラジルの家族のもとを訪れた2人は、日本らしいお土産として流しそうめんをプレゼントすることに。まずは、流しそうめんの装置を作るため竹林で竹を収集します。

その後、流しそうめんの“発射台”となる部分を作るために竹を切っていきます。

2人で発射台を制作する姿も

いよいよ流しそうめんの準備が完了。親戚のみなさんが箸を持ってスタンバイしています。

ワクワクドキドキで箸を持つ親戚のみなさん

最初はたどたどしいものの、次第に箸の使い方に慣れ、そうめんを簡単にキャッチしていきます。流れてくるそうめんを食べるという不思議な体験に、終始大盛り上がりでした。

初めての流しそうめんに大興奮

次に2人が用意したお土産は「書初め」。びにさんが親戚のみなさんの好きな文字を日本語で書いてプレゼントしていきます。

もう一つのプレゼントは習字

「金運」「健康」など、いろいろな言葉を書いていくびにさん。

文字が書かれた半紙をもらい、親戚のみなさんは満面の笑みを見せていました。高価なものも嬉しいですが、その国の文化を感じられるものや、自分のために何かをしてくれるものも、最高のお土産なのでしょうね。

この動画のコメント欄には「家族っていいですね 」「見てて勝手に笑顔になってました」と、家族愛が詰まった内容にほっこりした人からの声が多く寄せられています。さらには、「日本のモノを伝えたいって、いうお二人の気持ちが凄く素敵だなと思いました」といった、日本を知ってもらおうという2人の姿勢を絶賛する声も寄せられていました。

ほっこりさせてくれるだけではなく、海外へのお土産選びの参考にもなる動画でした。