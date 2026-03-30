アイドルグループ・乃木坂46のドキュメントバラエティ番組『乃木坂、逃避行。SEASON4』(毎週金曜12:00～配信予定)の第7回が2月20日、映像配信サービス・Leminoで独占配信を開始した。

五百城茉央と愛宕心響が沖縄・石垣島へ

『乃木坂、逃避行。』は、メンバーが2人1組になり、1泊2日の旅をする人気ドキュメントバラエティ番組。とある関係性のメンバーが、「いまどうしても2人で行きたい場所」をプランニング。旅を通して絆を深め、ここでしか聞けない本音トークを展開する。SEASON4となる今回は、2025年に加入したばかりの6期生と先輩メンバーがペアを組み、プライベート感あふれる旅の様子を届ける。

配信中の第7回では、5期生の五百城茉央と6期生の愛宕心響が、沖縄・石垣島へ。今回は、正月休みに家族で石垣島を訪れたが、体調不良で楽しめなかったという五百城の“リベンジ旅”となる。また、2人は、同じクラスになったことはないものの、小・中ともに同級生。乃木坂46では先輩・後輩の間柄でありながら、友達のような関係性で、「うれしい!」「楽しもな!」とワクワク。移動中の車内でも、学生時代の思い出話で盛り上がる。

1日目のランチは、大きなチーズバーガーを堪能。お互いの近況を報告しながら、「心響ちゃんと2人で旅行行く日が来るとは思わんかった」「2人で行きますって言われたとき、めちゃうれしかった」と感慨深げに語り合う。次に向かった川平湾では、グラスボートに乗船。ガラス張りの船底から見えるサンゴ礁やたくさんの魚たちに、「すごい! 水族館みたい!」「こんなに魚いるの!?」とテンションアップ。さらに、奇跡の出会いもあり、「ええっ～!!」と大興奮する。

市場でバーベキューの材料を買った2人は、プライベートプール付きの豪華ヴィラへ。2人だけの贅沢空間に、「ヤバいんだけど!」「めっちゃ綺麗!」と思わず歓声を上げる。のんびりバーベキューを楽しみながら、愛宕は、「乃木坂46に入ってから、こんなにゆっくりできる機会ないから、めっちゃうれしい」としみじみ。また、6期生楽曲「タイムリミット片想い」が大好きだという五百城は、「5期生でカラオケ行ったとき、みんなで歌った」というエピソードを披露する。

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