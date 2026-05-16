剣幸「昭和の歌があったから『宝塚を受験しよう』と…」一路真輝と語る"昭和の名曲"への思い

5月30日（土）に日本武道館で開催されるコンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」。その開催を記念して、ゴールデンウィーク最終日である5月6日（水・振休）に特別生放送『TOKYO FM ホリデースペシャル「昭和ゴールデンHITS 100」』が放送されました。

パーソナリティは住吉美紀が担当し、コンサートにも出演する宝塚のレジェンドスター、麻実れいさん、小柳ルミ子さん、剣幸さん、一路真輝さん、真琴つばささん、姿月あさとさん、湖月わたるさんがゲストとして登場。当記事では、剣さんと一路さんのトークの模様を紹介します。

剣幸さんは1974年に宝塚歌劇団に入団。1985年から5年にわたり月組のトップスターとして活躍し、1990年に退団しました。一路真輝さんは1982年に入団。1993年に雪組のトップスターに就任し、1996年に退団しました。

◆“昭和の歌”への思い

住吉：お2人は、昨年に開催された大阪・関西万博のスペシャルステージでご共演されていましたが、普段はそこまでステージや舞台でご一緒される機会がないなかで、今回のコンサート「昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra」では一緒にステージを踏まれます。オファーがあったときは、どんなことを感じられましたか？

剣：私は人生の半分が昭和なので、昭和の歌に育てられましたし、昭和の歌があったから「宝塚を受験しよう」くらいの感覚だったんですね。今の若い人たちが、昭和の歌を“新しい”と捉えて歌ってくださったり、リメイクしてくださったりするのを聴いて、私ももう一度聴き直したりするのですが、やっぱり、歌詞がすごく染みるんです。今回皆さんと一緒に昭和の歌を歌わせていただくので、ワクワクしていますし、楽しみです。

住吉：一路さんはどうですか？

一路：私も宝塚に入団する前は、それこそ毎週「スター誕生！」（日本テレビ系）とかを家族で観ていて、山口百恵さんや桜田淳子さん、森昌子さん、ピンク・レディーを「キャー！」って見ていた世代なので、今回もすごく楽しみです！

住吉：恐らく、ご自身で歌っていても「いい曲だな」「好きだな」と実感されながらのステージになると思いますが。

剣：ほかの出演者が歌っているのを聴いて「あの歌もいいね！」と、自分のなかでいろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなと思っています。

住吉：改めて、意気込みを一言ずつお願いできますか？

剣：私たちと一緒に、皆さんの懐かしい時代を思い出していただき、その雰囲気に浸っていただけたらうれしいなと思います。

一路：恐らく皆さんも同世代で、昭和の曲に懐かしさを感じる方が多いと思いますので、一緒に（昭和に）タイムスリップできたらいいなと思っています。

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昭和100年を迎える2026年。TOKYO FMとBS11では、この記念すべき年に、日本武道館で特別コンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」を5月30日（土）に開催します。

昭和を代表する名曲100曲を独自に選出し、そのなかから選りすぐりの楽曲を披露。宝塚歌劇団のトップ男役OGレジェンドスターたちに加え、同時代を彩ったレジェンドゲストも出演し、時代を超えて愛される名曲の数々を歌い上げます。

昭和の歴史とともに歩んできた日本の音楽エンターテインメント文化を、日本武道館から未来へつなぐ一夜限りのステージです。

■＜公演概要＞■

TOKYO FM / BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～

開催日程：2026年5月30日（土）

会場：東京都 日本武道館

■＜出演＞■

宝塚レジェンドスター：麻実れい / 剣幸 / 涼風真世 / 一路真輝 / 真琴つばさ / 姿月あさと / 湖月わたる / 彩輝なお / 凰稀かなめ / 紅ゆずる

レジェンドゲスト：小柳ルミ子

MC：黒木瞳

管弦楽：ゴールデンHITSスペシャルオーケストラ

＜番組概要＞

番組名：TOKYO FMホリデースペシャル 昭和ゴールデンHITS 100

放送日時：2026年5月6日（水） 15:00～16:50

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト：https://showa.goldenhits.jp/