「あなたたちは、明日から……」お笑いコンビ・次長課長の河本準一が、細木数子さんから提案されていたという“新コンビ名”を自身のXで回想。まさかの改名案に、驚きや懐かしむ声が寄せられている。

  • 次長課長・河本準一

    次長課長・河本準一

次長課長、細木数子さんに改名を勧められた過去

昭和・平成に六星占術で一世を風靡した占い師・細木数子さんの波乱の人生を実話ベースで描いたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』。銀座のママから占い師へ転身し、お茶の間の視聴率女王に駆け上がる細木さんの姿を描いた話題作だ。

4月30日に自身のXを更新した河本は、「細木先生の作品」「実は、次長課長もその時に出てました」と投稿。次長課長は過去に細木さんのテレビ番組『ズバリ言うわよ!』(TBS)に出演しており、「細木先生から言われた言葉は、改名してあげます」「あなたたちは、明日からピンクandグリーンです」と改名を勧められていたことを回想した。

また、「僕が先生、どちらがピンクですか? と聞いたら、それはね……あなたよ! と言われました」と河本がピンク、相方の井上聡がグリーンだと言い渡されたという。河本は細木さんとの共演を「懐かしい思い出」と振り返りつつ、「改名はしませんでした」と締めくくった。

この投稿には、「その回思い出した(笑)」「ピンクandグリーンの可能性もあったのか」「何が正解だったのかはわからないですね」「改名してたらどうだったんだろう?」といった声が寄せられ、Xで80万表示を突破している。

『THE SECOND』新王者は一流女優と同じ趣味「馬を買います」「500万円のワイン買います」
金属バットのアクロバットな決勝ネタでよぎった「負ける可能性」『THE SECOND』優勝トットが告白する“ヒヤヒヤ”
トット、『THE SECOND』4代目王者に　GPファイナル初進出で一気に頂点
『THE SECOND』総合演出が1回戦全カード解説　「えげつない」金属バット、「スタジオが揺れた」トットら8組激突
しずる池田と記者の“メロい”やり取り再び「なんだよ、てめぇ」「のこのこ来やがって!」　相方・純の丁寧な説明も素晴らしかった…『キングオブコント2026』エントリー表明会見
「40後半ぐらいからちょっと…」「もう変わっちゃった」マツコ・デラックス、退院後の“変化”を告白
Perfumeの軌跡に涙と共感…映画前夜祭、ホラン千秋＆グランジ・遠山が熱弁
テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第119回 『THE SECOND』はなぜ地味ながらお笑い好きの信頼をつかみはじめているのか　第4代王者に期待されるもの
「漫才中は漫才しか見せない」『THE SECOND』新総合演出が受け継ぐ“漫才師ファースト”の徹底　愛で支える賞レースの舞台裏
「めちゃくちゃうれしい」「さすがやな」ano＆粗品が『ケロロ軍曹』でタッグ
「なんてすごい人なんだ」神田愛花、バナナマン日村に心奪われた出来事を語る「そこがかっこいいと思った」
沢尻エリカの行動に「ふざけんなよ」から一転「カッコイイ」「完璧だった」　おぎやはぎ、約20年前の共演で感動した出来事
関連画像をもっと見る