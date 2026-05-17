「あなたたちは、明日から……」お笑いコンビ・次長課長の河本準一が、細木数子さんから提案されていたという“新コンビ名”を自身のXで回想。まさかの改名案に、驚きや懐かしむ声が寄せられている。

次長課長、細木数子さんに改名を勧められた過去

昭和・平成に六星占術で一世を風靡した占い師・細木数子さんの波乱の人生を実話ベースで描いたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』。銀座のママから占い師へ転身し、お茶の間の視聴率女王に駆け上がる細木さんの姿を描いた話題作だ。

4月30日に自身のXを更新した河本は、「細木先生の作品」「実は、次長課長もその時に出てました」と投稿。次長課長は過去に細木さんのテレビ番組『ズバリ言うわよ!』(TBS)に出演しており、「細木先生から言われた言葉は、改名してあげます」「あなたたちは、明日からピンクandグリーンです」と改名を勧められていたことを回想した。

また、「僕が先生、どちらがピンクですか? と聞いたら、それはね……あなたよ! と言われました」と河本がピンク、相方の井上聡がグリーンだと言い渡されたという。河本は細木さんとの共演を「懐かしい思い出」と振り返りつつ、「改名はしませんでした」と締めくくった。

この投稿には、「その回思い出した(笑)」「ピンクandグリーンの可能性もあったのか」「何が正解だったのかはわからないですね」「改名してたらどうだったんだろう?」といった声が寄せられ、Xで80万表示を突破している。