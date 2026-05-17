小柳ルミ子 56年目の初告白！ 宝塚を辞め“歌手”を選んだ理由、背中を押した麻実れいの言葉とは？

5月30日（土）に東京・日本武道館で開催されるコンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」。その開催を記念して、ゴールデンウィーク最終日である5月6日（水・振休）に特別生放送『TOKYO FM ホリデースペシャル「昭和ゴールデンHITS 100」』が放送されました。

パーソナリティは住吉美紀が担当し、コンサートにも出演する宝塚のレジェンドスター、麻実れいさん、小柳ルミ子さん、剣幸さん、一路真輝さん、真琴つばささん、姿月あさとさん、湖月わたるさんがゲストとして登場。当記事では、小柳さんと麻実さんのトーク模様の前半パートを紹介します。

――麻実れいさんは1970年に宝塚歌劇団に入団し、雪組トップスターとして活躍。1985年に退団されました。実は小柳ルミ子さんも、麻実さんと宝塚音楽学校の同期生です。小柳さんは劇団に2ヵ月間在籍した後、女優・歌手としての活動をスタートされました。

今回の収録は、そんなお二人の56年ぶりの再会となりました。

◆心の支えとなった麻実れいの言葉

住吉：小柳さんが今の道を選ばれたのはなぜですか？

小柳：今だから話せることなんですけど、私にとって宝塚は歌手になるためのプロセスだったんです。歌って踊れる歌手を目指して宝塚に入ったんですけど、私は一人っ子で15歳だったし、大好きなお姉様方のお友達ができたわけじゃないですか。だから、宝塚を辞めたくないっていう気持ちが芽生えて、随分と葛藤がありました。

住吉：小さい頃からお母様も芸事の勉強をさせて、そのなかで「歌手になりたい」という思いがまずあって。音楽学校時代は少し揺れたけれど、最終的にちゃんと自分で決めたんですね。

小柳：そうです。ターコにも言ってなくて、56年ぶりに言うんですけど。初舞台を踏む前、私は1番で卒業したので、同期をまとめなくちゃいけないわけですよ。ラインダンスの練習、足をあげる角度とか高さとか。そういう責任ある立場にいたのですごくプレッシャーだったんですね。初舞台を踏む前、ターコにだけ「私ね、ターコ。この初舞台が終わったら宝塚を退団して、歌手になるの。東京行くの」って言ったんです。覚えてないでしょう？

麻実：全然覚えてない。

小柳：いやだあ、こんな大事な話を（笑）。

麻実：でもね、すごいびっくりしたと思うよ。

小柳：まさにびっくりしたんですけど、そのあとに「ルミ子はそうなる人じゃないかなって思ってた。そのほうがいいよ」って言ったんです。

麻実：そんなこと言ったの!?

住吉：プレッシャーや葛藤もあったけど、その言葉に勇気づけられたんですね？

小柳：勇気づけられたし、ターコは私にとってのお姉さんですよね。お姉さんは私のことをちゃんと見てくれていたんだな、やっぱり大人だなって思いました。

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昭和100年を迎える2026年。TOKYO FMとBS11では、この記念すべき年に、日本武道館で特別コンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」を5月30日（土）に開催します。

昭和を代表する名曲100曲を独自に選出し、そのなかから選りすぐりの楽曲を披露。宝塚歌劇団のトップ男役OGレジェンドスターたちに加え、同時代を彩ったレジェンドゲストも出演し、時代を超えて愛される名曲の数々を歌い上げます。

昭和の歴史とともに歩んできた日本の音楽エンターテインメント文化を、日本武道館から未来へつなぐ一夜限りのステージです。

■＜公演概要＞■

TOKYO FM / BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～

開催日程：2026年5月30日（土）

会場：東京都 日本武道館

■＜出演＞■

宝塚レジェンドスター：麻実れい / 剣幸 / 涼風真世 / 一路真輝 / 真琴つばさ / 姿月あさと / 湖月わたる / 彩輝なお / 凰稀かなめ / 紅ゆずる

レジェンドゲスト：小柳ルミ子

MC：黒木瞳

管弦楽：ゴールデンHITSスペシャルオーケストラ

＜番組概要＞

番組名：TOKYO FMホリデースペシャル 昭和ゴールデンHITS 100

放送日時：2026年5月6日（水） 15:00～16:50

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト：https://showa.goldenhits.jp/