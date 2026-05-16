友田オレ「相当鳥肌が立ちました」R-1優勝後に出演して感激した“長寿番組”とは？

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。5月12日（火）の放送は、ピン芸人の友田オレさんが登場！ 本記事では、共演が叶った憧れの先輩芸人や、出演して感激したテレビ番組について語った模様をお届けします。

◆友田オレが憧れる“先輩芸人”

れなち：ダレハナには昨年の4月にお越しいただいて、そのときは優勝された「R-1グランプリ2025」の直後でした。その当時の目まぐるしさと言ったらなかったと思いますが、優勝してからの1年間はどうでしたか？

友田：もうあっという間でしたね。

れなち：落ち着きました？ 慣れました？

友田：慣れ始めました。でも、それまでがちょっと暇すぎたというか……（笑）。

れなち：暇と言っても、まだ芸歴4年目ですよね？

友田：まあそれも必要な時間だったと思うんですけど。そのぶん、今は常に新鮮な情報が入ってきますし、とても楽しくやれていますね。

れなち：共演したかった先輩と共演する機会も増えたのではないですか？

友田：そうですね、芸人さんとか……。

れなち：友田さんはどなたになるのですか？

友田：僕はロバートさんに一番会いたくて。馬場（裕之）さんだけお会いしたんですよ。

れなち：じゃあ、秋山（竜次）さんたちはまだ？

友田：まだです。それで、「僕、ロバートさんを見て育ったんです」ってお伝えしたら、馬場さんが「秋山には会った？」って、「リーダーには会った？」みたいな感じで気を遣って聞いてくださって、「いやもう馬場さんに会えてうれしいです！」ってお返しました。

れなち：3人平等に好きなわけですものね。

友田：そうなんですよ。

れなち：山本（博）さんも、いつどこで会えるでしょうね？

友田：そうですね。今、山本さんはボクシングのリングで働いていらっしゃったりするので。

◆小さい頃から憧れた番組に出演！

れなち：印象に残っているお仕事って何ですか？

友田：いろいろありますけど……。例えば、ネット番組で一度、海外ロケに行かせてもらえて「この時代に海外ロケとか行けるんだ！」っていう。

れなち：確かに、結構贅沢ですよね。

友田：あとは、小さい頃から観ていた「開運！なんでも鑑定団」（テレビ東京系）に出たときは（感激しすぎて）相当鳥肌が立ちました。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM