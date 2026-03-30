滝川クリステル、ベビーシッターを頼めない理由とは「職種的に…」　極秘交際で結婚した夫と初めて出かけた場所も告白

結婚発表まで、誰にも知られずに愛を育んでいた――滝川クリステルが『夫が寝たあとに』で明かしたのは、小泉進次郎氏との“極秘交際”の舞台裏だった。外で会うことすらできず、デートはほぼ自宅のみ。自由に会えないもどかしさや、初めての外出が義父・小泉純一郎元総理への挨拶だったという驚きのエピソードまで、当時の秘話を率直に語った。

滝川クリステル

29日放送の『夫が寝たあとに』に、滝川クリステルが出演。結婚当時の極秘交際秘話や、現在の子育てについて語った。

2019年に現・防衛大臣の小泉進次郎氏と結婚した滝川。現在は6歳の長男と2歳の長女を育てる2児の母として、日々子育てに奮闘している。

一方で、「ベビーシッターさんに頼んで、何もしてなさそう」と言われることも多いそうだが、実際は基本的にワンオペでこなしているという。必要に応じて親や友人を頼ることはあるものの、「うちは(夫の)職種的に人が家に入ってもらうのが難しい。気にしなきゃいけない」と、政治家の妻ならではの事情を明かした。

また、結婚発表まで交際を極秘にしていた当時についても言及。「外では会ってないんです。外で会うとバレると思っていた」と振り返り、デートはほぼ自宅のみだったという。 当時、小泉氏は議員宿舎で暮らしていたため、「うちしかダメで、議員宿舎に行ったらすぐバレてしまう(笑)」と苦笑い。それでも本音では「行きたい場所もありましたし、友達にも紹介したかった」と、自由に会えないもどかしさも明かした。

そんな2人が初めて一緒に外出したのは、義父である小泉純一郎元総理に挨拶に向かったときだったという。その後も交際は周囲に伏せていたが、秘密を守り続けることに限界を感じ、家族の顔合わせを終えたタイミングで結婚を発表したと語った。

義父・純一郎元総理との初対面については、「緊張はしなかった。『おぉ～、よくいらっしゃった!』と和ませてくれた。(私を)クリスタルさんと間違って呼んでくれるから、余計にざっくばらんに話せた」と笑顔で回顧。

さらに、純一郎氏は初孫となった長男が誕生すると、進次郎氏が「見たことのない顔をする」というほど孫を溺愛。現在では6歳になった長男と、プロレスごっこや相撲ごっこをして遊ぶなど、すっかり“おじいちゃんの顔”を見せているそうだ。

29日放送の『夫が寝たあとに』は、Tverで4月5日まで見逃し配信中。