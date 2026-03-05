身長188cm元バレー日本代表、生後6か月の息子が“1歳半”と勘違いされ…　1歳ですでに高身長に

「必死でブロックしています」――元バレーボール日本代表の栗原恵が『夫が寝たあとに』(毎週火曜24:15～)で、1歳の息子との子育てエピソードを明かした。自身も高身長だが、息子もすでに平均を大きく上回る体格で、健診では思わぬ“勘違い”が起きたという。

3日放送の『夫が寝たあとに』(毎週火曜24:15～)に、元バレーボール日本代表の栗原恵が出演した。

現在は1歳1カ月の男の子を育てる母でもある栗原。自身も188センチという高身長だが、息子もすでに身長85センチ、体重13.5キロと、1歳児の平均を大きく上回る成長ぶりだという。

その大きさゆえ、思わぬ“勘違い”もあったそうだ。6カ月健診で病院を訪れた際、「6か月検診で病院に行ったときに、(看護師さんから)『あちらですよ』と言われて、そこに行ったら1歳半検診で(笑)」と振り返る。まだ生後6カ月だと伝えると、看護師も「えっ!?」と驚いていたという。

そんな息子は、とにかく人が大好き。人を見つけると満面の笑みで駆け寄っていくそうだが、体の大きさゆえにヒヤッとする場面もあるという。「嬉しくて手を出すんですけど、手も大きいので、(人に)当たりそうになるので、(私は)必死でブロックしています」と語り、現役時代の経験が思わぬ形で“子育て”にも活きていると笑った。

さらに自宅では猫を3匹飼っており、天井近くまで届くほどのキャットタワーを設置しているそうだが、息子は怖がる様子もなくよじ登ってしまうという。

高い場所を怖がらない理由について尋ねられると、栗原は「私の“高い高い”が(高すぎる)……(笑)」と照れ笑い。元アスリートらしいスケールの大きな子育てエピソードで、スタジオの笑いを誘っていた。

3日放送の『夫が寝たあとに』は、Tverで11日まで見逃し配信中。

【編集部MEMO】
テレビ朝日の平日深夜のバラエティゾーン「バラバラ大作戦」の一番組として、2023年10月に誕生した『夫が寝たあとに』は、MCの藤本美貴&横澤夏子、ゲストママたちが本音を語り合う“ママ特化型バラエティ”。夫の前では普段話せない本音をむき出しにしながら、育児や家事、パパに対する日頃のストレスなどを発散するトークが話題となり、番組開始3カ月で切り抜き動画の総再生回数は4000万回超えを達成した。

