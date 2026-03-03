「この世で一番大事な…」アルコ&ピース平子が子どもを叱るときに使う“らいおんハートの理論”とは　長男の部屋で見つけた反抗期の“痕跡”に葛藤

「ママはパパにとってこの世で一番大事な女だから」――アルコ&ピースの平子祐希が明かしたのは、思春期真っただ中の息子たちへの“叱り方”。14歳と12歳の父として奮闘する平子が語った“らいおんハートの理論”、そして新築の壁に残された“へこみ”を見つけた瞬間の葛藤。笑いの裏ににじんだ、父としてのリアルとは。

平子祐希

2月24日の放送には、平愛梨とアルコ&ピースが出演。

アルコ&ピースの平子祐希がテレビ朝日『夫が寝たあとに』(毎週火曜24:15～)に出演。14歳と12歳の2人の子どもを持つ父として、家庭での“子育て論”を明かした。

番組では「子どもに舐めた態度を取られたらどうする?」というテーマでトークが展開。平子は、普段から家庭内の“序列”をはっきりさせていると語る。

「奥さんは怒るけど、優しさがにじみ出ちゃっている。僕は普段から子どもに、『パパよりもママのほうが偉いから、ママの言うことを聞かなきゃいけない』と言っている」

だが、子どもたちの態度が度を越えたときは、平子流の叱り方があるという。

「『ママはパパにとってこの世で一番大事な女だから』『その女にお前らのその態度はどうなるか、わかっているよね?』と言うようにしている。これが“らいおんハートの理論”」と独特のネーミングとともに明かし、スタジオを笑わせた。

一方、14歳の長男は思春期真っただ中。とはいえ、平子の前ではあからさまな反抗は見せないという。自身も反抗期を経験したからこそ、あえて干渉しすぎないようにしているそうで、子ども部屋にも極力入らないようにしているそう。

しかしある日、やむを得ず長男の部屋に入った際、思わぬ“痕跡”を目にすることに。「おそらくガーンと殴って潰したんだろうなという、へこみが壁にあった」と明かした。

厳しく叱るべきか迷ったという平子だが、「かつて自分にも身に覚えがあった」と思い直し、まずは優しく諭すことを選んだという。ただし、その家は3年前に建てたばかりの新築。物を大事にするという意味では「言ったほうがよかったのか……」と、父としての葛藤も打ち明けていた。

2月24日放送の『夫が寝たあとに』は、Tverで4日まで見逃し配信中。