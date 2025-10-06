お笑い芸人のバカリズムが、5日に放送されたテレビ朝日のバラエティ番組『夫が寝たあとに』(レギュラー放送は毎週火曜24:15～ 一部地域を除く)1時間SPに登場した。

同番組は、3児のママであるMCの藤本美貴と横澤夏子、そしてゲストママたちが夫の前では普段話せない本音をむき出しにしながら、育児や家事、パパへの思いなどを発散する“育児家事特化バラエティー”。

通常は火曜深夜に放送している同番組。5日22時に1時間SPとして放送され、1児のパパであるバカリズム、今年3月に第2子を出産したばかりの菊地亜美、そして1児のママ・pecoをゲストに迎え、“妊娠&出産あるある”についてトークを繰り広げた。

自らを「非イクメンタレント」と呼び、テレビではあまり育児の話をしてこなかったというバカリズム。今回は“パパとしての顔”を惜しみなく披露している。

“我が子との初対面”についてバカリズムは、「生まれた直後の赤ちゃんって、思っているよりもヌルヌル」と回顧。藤本・横澤も思わず爆笑し、「わかる!」と共感する。

また、“非イクメンタレント”と自称しつつも、実は育児にも積極的に参加しているというバカリズム。請け負っている育児業務や、“イヤイヤ期に突入した息子とのバトル・エピソード”、さらには菊地が「結婚したての奥さんみたい。その瞬間、週刊誌に撮られてほしい!」と熱望したバカリズムの朝の日課も明らかになっていた。