「InRed」の7月号に、ゼスプリのキウイブラザーズとコラボしたエコバッグが登場。3月30日から予約受付がスタートします!

＼ みんなにお知らせ🥝 /

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「InRed」7月号の特別付録で、

今年はレッドのぬいぐるみエコバッグが

登場するよ💓

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🗓️予約開始: 3月30日(月)

📱予約場所: 宝島チャンネル、Amazon、

セブンネットショッピング

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甘くておいしいルビーレッドキウイも、

全国のお店に順次お届けしていくね😉

(@zespri_jpより引用)

今回登場するのは、グリーンでもゴールドでもなく「ルビーレッド」のキウイブラザーズ。お口の中がほんのりピンクで可愛いですね。もちろん、今回もチャームタイプ。使わない時は、ぬいぐるみの中に畳んでしまっておける仕様で、バッグにぶら下げておくと注目の的に! ちなみに、昨年のグリーンに比べて一回り小さい便利なサイズ感なのだとか。

SNSで紹介されると、「うれしー! ついにレッドちゃんをもふもふできる〜」「うちにグリーンちゃんがいるので レッドちゃんもお迎えしたいです」「今度こそ予約して確実に入手せねば…!!」「ぬいぐるみの中に収納できるとかやばいな… 可愛すぎる」と話題に。

「InRed」7月号の発売日は6月5日なのですが、3月30日より予約受付がスタート。グリーンを持っている人も持っていない人も、ちょっとレアなルビーレッドをお迎えして、キウイブラザーズと一緒に買い物を楽しんでみてはいかがでしょうか?