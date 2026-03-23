BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』(790円)を、一番くじONLINE、一番くじ公式ショップにて3月23日より発売する。

A賞

本商品は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の一番くじ。大人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』の前日譚から、フィギュア、ビッグタオル、ラバーチャーム、ジャガードタオル、ジッパーバッグ&ステッカーセットをラインナップした。

B賞

A賞は主人公の灰廻航一がMASTERLISEで初登場。憧れの存在であるオールマイトのパーカーを着て、日常に潜む悪に立ち向かう航一の姿が印象的。B賞、C賞、D賞は、雄英高校の制服を着た学生の相澤消太、山田ひざし、白雲朧をMASTERLISEで立体化した。TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期で詳細が描かれた相澤学生編の三人を、一緒に飾って楽しめる。E賞は2種類のビッグタオルだ。作中で活躍するキャラクターが、鮮やかなデザインと実用度も高い約100cmのビッグタオルで登場する。F賞は鳴羽田のヴィジランテ三人組をはじめ、TVアニメ第1期、第2期を代表するメンバーのキュートなラバーチャームをラインナップした。

このほか、メンバーのモチーフをデザインした実用的なジャガードタオル8種類や、ジッパーバッグ1柄3枚とステッカー3柄各1枚入りのセット10種類が登場。いずれもTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』ファン必見の商品だ。

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、オールマイトのフィギュアをご用意しました。アニメ『僕のヒーローアカデミア』でも、TVアニメ『ヴィジランテ』でも主人公たちの“憧れ”である、オールマイト。そんなオールマイトが一番くじでは初のロゴ付きのフィギュアで堂々と登場する。ラストワン賞と同仕様のフィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定。

(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平/集英社・ヴィジランテ製作委員会