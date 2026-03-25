BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部が展開するハズレなしのキャラクターくじ「⼀番くじ」は、昨年に引き続き佐久間⼤介を起⽤した新CM「プレイリスト」篇を2026年3⽉25⽇より公開する。また、TVCMも3⽉25⽇より全国で順次放映開始する。

本CMでは、2025年に掲げた「⾒つかる、キミの⼀番! 」をキャッチコピーとして踏襲し、“プレイリスト”をコンセプトに、さまざまなシチュエーションで⾃由に楽しめる⼀番くじの世界をカラフルに演出した。

今や、コンビニや書店だけでなく、オンラインでいつでもどこでも楽しめる、体験型ブランドへと進化した一番くじを、コンビニで引いたり、⾃宅からオンラインで引いたり、仲間と書店で盛り上がったりと、それぞれのシーンを“⾊分けされた世界観”で描写。くじを引く瞬間の感情の揺れを、⾳楽のプレイリストのように連続する⾼揚体験として表現している。

なお、CM公開を記念して3月25日10時より商品について佐久間のメッセージなどを掲載したCMスペシャルページを⼀番くじ倶楽部ウェブサイトで公開予定。

佐久間⼤介コメント

Q. CM今回2度⽬の撮影ですが、今回の撮影を⼀⾔で表すと?

佐久間：「スーパー元気!」という⾔葉がぴったりのCMになったと思います。⼀番くじのCMは、前回も出させてもらいましたが、常に⾒ていて元気になります。「うわ、楽しそうだな!」ってワクワクするのが、このCMの良さだなと思ってます。今回は前回以上に動きのある演出になっていますし、オンラインのシーンもより⼒を込めて表現しました。僕も撮影していてもそう感じましたが、⾒てくれている⽅もみんな元気になれるCMになってるんじゃないかなって思います。

Q. 今回は、スマホで引く⼀番くじオンラインのシーンも撮影させていただきましたが、CMの⾒どころや、演じていて⼒が⼊った場⾯など、視聴者に注⽬してほしいポイントについてお聞かせください。

佐久間：「あ! ⾃分の欲しい商品じゃなかった…」けど、「これもうれしい!」っていう感覚って、⼀番くじをやったことがある⼈ならきっと⼀度は経験していると思うんです。⼀番くじって“はずれ”がないからこそ、そこの表現が意外と繊細で難しかったですね。他の共演者の⽅とも「その時の気持ちを思い出せばいけるよね」なんて話しながら撮影に臨みました。また、撮影⽤のくじは、開いたら「A賞」って必ず書いてあるんですよ。なのに「悔しがってください」って⾔われて、「むずかし…!」みたいな(笑)。⼀番くじって「A賞」が当たったら絶対喜んじゃうじゃないですか。なので(そのうれしい気持ちとは)裏腹に、違う表情を演じるのは難しかったですが、とても楽しく撮影できました。

Q. ⼀番くじイメージキャラクター2年⽬ですが、意気込みを聞かせてもらえますか?

佐久間：今年は改めて、もっと様々な⼈に⼀番くじの楽しさを知ってもらいたいと思います。⼀番くじのCM が流れると、すごく元気がもらえるって、友達からもたくさん⾔ってもらったんです。それがうれしかったので、より元気な姿を、そして、一番くじがこんなに楽しめるんだ! っていう魅⼒をたくさん伝えられるように今年も頑張ります。ぜひ皆さん、⼀番くじ、そして佐久間⼤介をよろしくお願いします!! (⼀番くじポーズをしながら)⼀番くじ!

Q. CM視聴者やファンのみなさまへのメッセージをお願いします。

佐久間：僕の⼤好きな⼀番くじのCMに今年も出られるということで、本当にうれしいです。新CMが公開になりますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。今年もイメージキャラクターとして頑張っていきます。みなさんも⼀緒に⼀番くじを盛り上げてくださいね! よろしくお願いします。