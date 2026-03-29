新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」第1弾、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より、4月1日に発売する主題歌CD「『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌」の収録内容のすべてが解禁された。

「『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌」三方背ケース ジャケット写真

4月1日発売「『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌」

ギャバン・ブシドーのテーマソング「Bushido」を担当するのは、スーパー戦隊シリーズで『手裏剣戦隊ニンニンジャー』のOP「さぁ行け! ニンニンジャー!」、『魔進戦隊キラメイジャー』OP「魔進戦隊キラメイジャー」など数々の主題歌、挿入歌を歌唱してきた大西洋平。また先日解禁となったばかりのギャバン・ライヤのテーマソング「凛」を担当するのは、東映特撮作品での歌唱初参加となるHyuga Yamadaだ。テーマソングの4曲はすべて園田健太郎氏が作詩・作曲・編曲を務めた。

さらに、三方背ケースの中に収納されるCDブックレットの写真(表1と表4)も解禁された。

三方背ケース内CD ブックレット表1

三方背ケース内CD ブックレット表4

商品情報

4月1日発売『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌の価格は2,750円、仕様は三方背ケース仕様、購入者特典として超宇宙刑事ギャバン インフィニティ リムーバブルステッカーが付属する。

購入者特典 共通特典『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』リムーバブルステッカー

amazon特典 メガジャケ

収録内容

M1. LOVE IS THE STRONGEST(『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』主題歌) 歌：May’n 作詩：マイクスギヤマ 作曲：佐野仁美 編曲：つちやみさと 振付：Smile紗季

M2. What's a Hero 歌：May’n 作詩・作曲・編曲：園田健太郎

M3. Bushido 歌：大西洋平 作詩・作曲・編曲：園田健太郎

M4. Chase your way! 歌：towana(fhána) 作詩・作曲・編曲：園田健太郎

M5. 凛 歌：Hyuga Yamada 作詩・作曲・編曲：園田健太郎

6. LOVE IS THE STRONGEST(オリジナル・カラオケ)

7. What's a Hero(オリジナル・カラオケ)

8. Bushido(オリジナル・カラオケ)

9. Chase your way!(オリジナル・カラオケ)

10. 凛(オリジナル・カラオケ)

4月22日発売『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』オリジナル・サウンドトラック

また、4月22日に発売する、園田健太郎氏と奈良悠樹氏が手掛ける番組BGMのすべてを収録したCD「『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』オリジナル・サウンドトラック」(4,400円)の収録内容とジャケ写も解禁となった。

購入者特典 共通特典『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』ロゴステッカー

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