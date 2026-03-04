バンダイスピリッツは、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』より「S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ」(8,250円)を2026年8月に一般店頭にて発売する。現在予約受付中。

「S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ」は、東映の新特撮シリーズ「PROJECT R.E.D.」第一弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の主人公「ギャバン・インフィニティ」をS.H.Figuartsで再現したアイテム。

胸部から腰にかけての自然なつながりなど、ボディラインにこだわって造形しており、全身の赤と銀のメタリックは劇中の質感を追求。変身アイテム兼武器である「ギャバリオントリガー」が付属し、「エモルギア」が脱着可能。「ギャバリオンブレード」の刃部分はクリア素材を使用している。銀河連邦警察手帳(開き)も付属。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左3種右4種

ギャバリオントリガー

ギャバリオンブレード

エモルギア

銀河連邦警察手帳（開き）

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』とは

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、2026年2月15日毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送開始の作品。かつて放送され人気を博した『宇宙刑事ギャバン』(1982～1983年)の革新性を受け継ぎつつ、最新の映像表現と演出手法により世界観をゼロから構築した、まったく新しいストーリー。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映