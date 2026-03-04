東京ドームホテルは、「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾作品である、「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」(テレビ朝日系 毎週日曜日9:30～放送中)をモチーフとしたヒーローコンセプトルームの予約受付を、2026年3月10日より開始する。

今回より東京ドームホテルに登場するのは、記念すべき第1弾作品である「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」の躍動感あふれるデザインが壁面やバスルームなど随所に施された、迫力ある世界観が魅力のコンセプトルーム。

2025年度ヒーローコンセプトルーム 「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャールーム」イメージ





2025年度ヒーローコンセプトルーム 「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャールーム」バスルームイメージ

宿泊者は、東京ドームホテルでしか見ることができない“ギャバン・インフィニティ”からのメッセージ映像を楽しめるほか、「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」の持ち帰りグッズ、客室内で遊べるグッズ(持ち帰り不可)、東京ドームホテルオリジナル「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」ペットボトルホルダーの特典が用意される。さらに、東京ドームシティ アトラクションズのアトラクション1回券を1人2枚付帯し、客室内でクイズに挑戦して景品を獲得できる企画も実施する。

持ち帰りグッズグッズイメージ ※写真は4名で利用時のイメージ

客室内で遊べるグッズイメージ

なお、日程により東京ドームシティ シアターGロッソで開催される「超宇宙刑事ギャバン インフィニティショー」のヒーローショーチケット付き宿泊プランへ変更となる場合があり、その際はアトラクション1回券は含まれない。

本プランは2026年4月10日～6月30日までの期間限定で実施し、予約開始は2026年3月10日10時から。1日1室限定で、客室タイプはプレミアムルーム フォース、広さ51㎡の禁煙室。ベッドは常時3台設置し、最大4名まで利用可能。料金は1泊1室2名利用時で1人34,770円～、3名利用時で1人27,370円～、4名利用時で1人22,470円～で、室料・朝食・サービス料・諸税込み。チェックインは14時、チェックアウトは11時。

客室が位置するプレミアムフロアでは、43階の最上階スカイラウンジ&ダイニング「アーティスト カフェ」にて7時～10時(ラストオーダー9時30分)まで朝食を提供するほか、客室内冷蔵庫のドリンクを無料で利用できる。また、チェックインは2階プレミアムフロア専用カウンター「プレミアム・ステージ」にて14時～18時まで対応し、時間外は1階フロントカウンターで受け付ける。