メガハウスは、『宇宙刑事ギャバン』より「Ultimate Article 宇宙刑事ギャバン【再販】」(43,450円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年3月6日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。

『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』を通じても再注目が集まる初代「宇宙刑事ギャバン」が40㎝のビッグスケール、メッキ輝く至高のディテールと電子ギミックを兼ね備えたUAシリーズに再び登場。

作中クライマックスシーンなどで使用される「超アップ用スーツ」同様、真空蒸着メッキで再現された「コンバットスーツ」は豪華美麗、迫力の逸品。また、マスク、細部ディテールやスーツ随所に施された細かなマーキング類も徹底再現。ギミックは全身25箇所LED発光、ダイナミックなライト＆サウンド機能を内蔵する。

スイッチ「ON1」では戦闘シーンでお馴染みのBGM「宇宙刑事ギャバン(インストゥルメンタル)」とともに「レーザースコープ」点灯に加え、頭部、胸部「ディメンションコントローラー」が圧巻の高速リレー発光。作中の蒸着直後さながらのイメージを再現する。

スイッチ「ON2」ではクライマックスシーンでお馴染み「ギャバンダイナミック‼」時のBGMとともに交換用のオプションアームとレーザーブレード(発光用)を用いて、全点灯および右腕のレーザーブレードが発光。さながら必殺技シーンの臨場感を楽しめる。

オプションパーツとして「レーザーブレード」用右腕とブレード(通常用・発光用)2種が付属。交換して好みのディスプレイを楽しめる。付属品のステッカー2種(作品ロゴ・「銀河連邦警察」マーク)は好みで台座などに貼ることができる。

(C)東映