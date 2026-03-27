B‐Rサーティワンアイスクリームは4月1日より、「トミカ」との初コラボレーション商品「トミカ アイスクリームケーキ」を発売する。同商品には、トミカ「サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー」トラックが1台付属する。

「トミカ アイスクリームケーキ」は、はたらく車が大集合したデザインの、ポッピングシャワーとチョップドチョコレートフレーバーのアイスクリームケーキ。

チョコでできた消防車、救急車、パトロールカーのほか、ホイールローダや信号機、標識、人のピックも付いており、シチュエーションを考えながら自由に飾れば、トミカで遊ぶときのワクワク感をケーキでも楽しむことができる。

また、フィルムには、消防車やパトロールカー、工事車両が並んだかっこいいデザインが採用されており、台紙には、にぎやかなサーティワンタウンの様子や、アイスクリームを持った子どもが描かれている。

さらに、大人気フレーバー「ポッピングシャワー」を乗せたトラックのトミカ付きで、付属の車体用シールとカラフルなフレーバーシールを貼れば、自分だけのオリジナルトラックを完成することができる。本体サイズ(カップ含む)は、L78.5mm×W38mm×H44mm。

ケーキのサイズは5号(直径 約15.5cm×高さ 約5cm)で、価格は4,300円。4月1日より通年で販売される。

(C)TOMY