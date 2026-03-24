しげの秀一による大人気漫画『頭文字D』の近未来を描いた「MFゴースト」。1月からTVアニメ3rdシーズンが始まり、さらに盛り上がりをみせていますが、このほど、片桐夏向の愛車「TOYOTA 86」をはじめ、人気マシンのリヤデザインのメタルチャームが登場。SNSで多くの反響が寄せられています!

「MFゴースト リヤデザイン メタルキーホルダーコレクション」

こちらが、TOYS CABINから発売された「MFゴースト リヤデザイン メタルキーホルダーコレクション」です。

主人公・片桐夏向の愛車であり、「イニD」の主人公・藤原拓海の愛車でもある「TOYOTA 86」のリヤデザインが、車体高約30㎜のメタルチャームに。フロントもカッコいいですが、やっぱり、引き締まった後ろ姿も渋くてステキ。実はこのデザイン、バトル中のアニメ原画イラストをトレースしたもの。ナンバーもそのまま採用しているので、没入感たっぷりに仕上がっているんです!

価格は1回500円。ラインアップは、「日産 GT-R R35 NISMO 相葉瞬」「ホンダ NSX 前園和宏」「ホンダ シビック TYPE R FK8 前園和宏」「レクサス LC500 E ハンニネン」「GRスープラ A90 諸星瀬名」を加えた全6種。SNSでは、「これは中々渋いね やっぱり86が欲しくなるよね」「86が欲しいにキマってる!!」「GT-Rほしい!!」「R35、スープラ、86ほしいわ」といった声が続々と。ファンにはたまらないコレクションとなっています。

愛車の鍵に付けたくなっちゃうキーホルダー。気になる方は、チェックしてみてくださいね。