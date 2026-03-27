バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」は、『ウルトラマンメビウス』より「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.」(11,000円)の予約受付を2026年3月27日16時より開始する。

2006年に放送し、今年20周年を迎える『ウルトラマンメビウス』から、変身アイテム「メビウスブレス」を、映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』に登場したメビウスインフィニティーのカラーリングで商品化する。

赤を基調とした通常形態のメビウスブレスとは印象が異なる、メビウスインフィニティーのブレスを塗装色で再現。劇中の印象に近い外観となっている。また、過去発売された「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION-」と同様に振動センサーを搭載しており、メビウスブレスの出現音を発動可能。さらに、クリスタルサークルを回転させると変身音が発動し、変身シークエンスを再現できる。

音声は作品中でも関わりの深いウルトラ兄弟の劇中セリフを収録。印象的なシーンを再現可能。また、ウルトラマンメビウスの各形態の必殺技音のほか、掛け声やメビウスインフィニティーの変身時音声も収録している。

なお、本商品のプログラム内容は、発売済みの「ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION-」を流用している。また、本商品は既存品の金型を流用している。

セット内容

メビウスブレス本体…1

メビウスブレス専用台座…1

ベルト…1

(C)円谷プロ