円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズの楽曲を手掛けるアーティストたちによるライブツアー「ULTRAMAN MUSIC LIVE TOUR 2026」を開催する。6月3日のZepp Fukuoka(福岡県)での公演を皮切りに、6月6日にはサンケイホールブリーゼ(大阪府)、6月10日にはKT Zepp Yokohama(神奈川県)の合計3都市での開催を予定している。

ULTRAMAN MUSIC LIVE TOUR 2026について

本公演はウルトラマンシリーズ60周年を記念したライブツアー。『ウルトラマンX』『ウルトラマンオーブ』などの主題歌を歌うヴォーカルユニットvoyager、『ウルトラマントリガー』のオープニング主題歌を歌う佐久間貴生、そして『ウルトラマンオメガ』の主題歌を歌うASHといった、ウルトラヒーローを歌で彩るアーティストが集結。3組のエネルギッシュなパフォーマンスで、ウルトラマンの世界観を身体で感じる、60周年にふさわしい没入感の高いライブを届ける。

出演アーティスト(※出演者は変更となる可能性がある)

voyager

佐久間貴生

ASH

開催情報

チケット価格は、各公演ともに全席指定7,800円、バンドル付きチケット：10,300円。

バンドルチケットにはウルトラペンライトが付属する。デザインは後日発表。なお本公演はステージ演出と連動して光る「カラータイマーライト」「ウルトラペンライト」対応。

福岡公演

開催日時 ：2026年6月3日開場17:30 / 開演18:30

場所 ：Zepp Fukuoka (福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1)

席種：全席指定/1階 スタンディング、2階 ファミリーエリア指定席（イープラスのみの取り扱い）

※入場時に1名につきドリンク代600円が必要となります。

大阪公演

開催日時 ：2026年6月6日開場16:30 / 開演17:30

場所：サンケイホールブリーゼ(大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー7F)

席種：全席指定

神奈川公演

開催日時：2026年6月10日 開場17:30 / 開演18:30

場所：KT Zepp Yokohama(神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6)

席種：全席指定/1階 スタンディング、2階 ファミリーエリア指定席（イープラスのみの取り扱い）

※入場時に1名につきドリンク代600円が必要となります。

チケット販売(福岡・大阪・神奈川公演共通)

TSUBURAYA IMAGINATION 《プレミアムプラン》会員限定抽選

2026年3月19日(木) 10:00 ～ 3月22日(日) 23:59

TSUBURAYA IMAGINATION 《プレミアム＆スタンダードプラン》会員限定抽選

2026年3月27日(金) 10:00 ～ 3月29日(日) 23:59

プレイガイド先行(先着)

2026年4月3日(金) 12:00 ～ 4月5日(日) 23:59

一般販売(先着)

2026年4月11日10:00〜

(C)円谷プロ