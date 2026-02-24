キングレコードのアーカイブプロジェクトSOUND FUJIは、1979年2月21日に発売されたLP『交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン』をSACDハイブリッドとして発売したことを記念し、3月15日に秋葉原のオリオスペック・イベントスペースにて、トーク&リスニングイベントを開催する。

本作は、『ウルトラマン』『ウルトラセブン』の劇伴を、作曲者自らのオーケストラ・アレンジで壮大に再構築しており、演奏は小松一彦指揮 東京交響楽団、録音は1978年12月3日に福生市民会館にて行われた。

この度のSACDハイブリッド化は、『ウルトラセブン』の音楽を担当した作曲家・冬木透の生誕90周年、ウルトラシリーズの音楽起点として『ウルトラマン』の音楽を担当した作曲家・宮内國郎の没後20年を記念した企画とし、今回の発売に当たってオリジナルマスターテープから最新技術によってリマスタリングされた音源を収録している。

本イベントでは、当時の担当ディレクターの藤田純二氏、今回のリマスターを手掛けたエンジニアの辻裕行氏、本企画の担当ディレクター松下久昭氏をゲストに迎え、当時の制作背景や今回発売されたリマスター音源制作に関するエピソードを聞いた上で音源を堪能する趣旨のイベントだ。

今回は、第1部と第2部で異なるテーマを設けて実施。想定所要時間は各部2時間程度。各部定員15名で、抽選の上、無料招待/完全入れ替え制。

第1部は、”『交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン』から始めるストリーミング・オーディオ入門”と題し、「ウルトラマンの音楽に馴染みはあるがオーディオは敷居が高い」「好きな音楽をもっと良い音で聴いてみたい」といった方々を対象に、手軽に良い音で音楽を楽しめるシステムを紹介。トークショーで制作背景を知った上で、実際に『交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン』をオーディオで聴く音楽体験ができる内容だ。

第2部は、”『交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン』制作当時～最新リマスタリングの証言&試聴比較”と題し、トークショーでは制作背景ならびにリマスタリングの工程について深掘りし、「”1979年当時のLP音源”と”2025年最新リマスター音源”の聴き比べ」、「今回発売された”SACD音源”と”ハイレゾ音源”の同音源のフォーマット違いでの聴き比べ」を実施する。第2部では、初公開となる2013年に撮影された冬木透 氏のインタビュー映像の上映も実施される。

また各部の参加者の中から1名ずつに、『ウルトラマン』でフジ・アキコ隊員役を演じた桜井浩子氏のサイン入りポスターが当たるプレゼント企画も予定されている。

開催概要

日時：2026年3月15日(日) 第1部14:00～：『交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン』から始めるストリーミング・オーディオ入門、第2部16:30～：『交響詩ウルトラマン／ウルトラセブン』制作当時～最新リマスタリングの証言&試聴比較

場所：オリオスペック イベントスペース（秋葉原）東京都千代田区外神田2-3-6 成田ビル2F

登壇者：藤田純二（元キングレコード）/辻裕行(キング関口台スタジオ)/松下久昭(キングレコード)

各部定員：15名様(抽選の上、無料招待／完全入れ替え制)

※終演後、『交響詩ウルトラマン/ウルトラセブン』(SACDハイブリッド盤＝KIGC-38)を購入できる物販も実施する。