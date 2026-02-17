グラニフは、2月10日より、ウルトラマンシリーズとのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売する。

放送60周年を迎え、世代を超えて絶大な人気を誇る特撮作品ウルトラマンシリーズ。同コラボレーションでは「ウルトラ怪獣」をテーマに、人気のウルトラ怪獣はもちろん、ちょっとマニアックな星人まで、多彩なキャラクターがグラニフに大集結する。さらに、同企画のために画家・ヒグチユウコが描き下ろしたアートを加えた、特別なコラボレーションが実現。ここでしか手に入らないスペシャルなラインナップを、ぜひ楽しんでほしい。

グラニフカフェ

また、グラニフ東京およびグラニフ福岡天神に併設する「グラニフカフェ」では、同コラボレーションを記念して、ウルトラマンシリーズのグラフィックラテ(全3種/各600円)を2月10日〜2月28日を期間限定で販売する。

公式オンラインストア内のコンテンツ「コラボの原産地」では、放送開始から60周年を迎える特撮作品『ウルトラマン』とのコラボレーション背景を紹介。円谷プロダクション商品化担当・月脚知美氏へのインタビューに加え、作品の大ファンでもある画家・ヒグチユウコ氏のコメントを掲載している。

・「ウルトラ怪獣 バックショット」「ミクラスVSエレキング」「ピグモン＆カネゴン」「バルタン星人 プロフィール」「ウルトラセブンVSエレキング」「ダダ プロフィール」「ウルトラ怪獣」「いねむりピグモン」「レッドキング」「ダダ」「バルタン星人とダダとピグモン」 (C)TSUBURAYA PROD.

・「ちゃぶ台の夢」「テレビの前に集合」「大作に挑戦」「ナメゴン＆ギュスターヴくん」「ウルトラQ」「ナメゴンとカネゴンとギュスターヴくん」 (C)TSUBURAYA PROD. (C)yuko higuchi

全20種類。詳細は公式オンラインストアまたは「コラボの原産地」にて確認すること。

グラニフ東京およびグラニフ福岡天神に併設する「グラニフカフェ」では、同コラボレーションを記念して、ウルトラマンシリーズのグラフィックラテを、2月10日〜2月28日までの期間限定で販売する。この機会に、お気に入りのグラフィックとともに特別なカフェ体験を楽しんでほしい。

ウルトラマン グラフィックラテの販売期間は2月10日〜2月28日。価格は各600円/全3種。販売場所は、グラニフ東京2階 「グラニフカフェ」、グラニフ福岡天神 「グラニフカフェ」。