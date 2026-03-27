1万円札が舞い飛ぶニュースの資料映像を見て、カズレーザーがふと気づいたこと。そのことを伝えると、周囲の出演者たちも「確かに」と驚いていたそうだ。日常に潜む“アップデートされないイメージ”について語った。

カズレーザー

札束のイメージは?

YouTubeチャンネル『カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】』で23日に公開された動画「【福沢諭吉】お金のイメージって昔のままですよね?! #328」にて、約4億2,000万円の入ったスーツケースが強奪された事件に言及したカズレーザー(メイプル超合金)が、「4億2,000万円ってどれくらいの大きさ、どれくらいの重さかって想像つきます?」と松陰寺太勇(ぺこぱ)に尋ねる。

また、自身のイメージを伝える松陰寺太勇(ぺこぱ)に対し、カズレーザーは「犯罪組織が資金洗浄に使うんじゃないかみたいなニュースで、資料映像みたい(な画面)になって札束がバーっと舞い飛んでいるような映像が流れてて」と前置きした上で、「今ずっと札束の話をしてたじゃないですか? 札束ってどういう札束をイメージしてましたか?」と質問。

松陰寺が「100万円の束が真ん中が帯で包まっているみたいな」と話すと、カズレーザーは「茶色?」と聞き、松陰寺が「普通の1万円札」「あの色」とうなずくと、「(イメージの1万円札は)福沢諭吉じゃないですか?」と確認する。

これに松陰寺が「福沢諭吉だ!」とハッとした表情を浮かべると、カズレーザーは「でしょ! その時の資料映像でバーっと飛んでる札も福沢諭吉だったんですよ」「ニュースで使う資料映像の札がまだ福沢諭吉なんですよ」と回想。また、「最初みんなで観てて、俺、『あっ、福沢諭吉だ!』と思って。言ったら、周りの出演者も『確かに! 福沢諭吉なんだ!』みたいな」と現場の様子を明かす。

さらに、カズレーザーは「色合いもだいぶ違うじゃないですか? だいぶホワイト寄りでしょ。なんなら薄緑じゃないですか。でも茶色に引っ張られるでしょ? イメージって全然アップデートされないんだなと思って」と述べ、「ニュースで使う資料映像なんだから、絶対札束なんか撮り直したほうがいいじゃないですか」と指摘。

一方で、資料映像で福沢諭吉の1万円札が使われている理由については「(おそらく撮っていて)あるのに使ってないってことは、たぶんみんなが違和感を持つんですよ」「渋沢(栄一)が置いてあったら、たぶん違和感ないんですけど、札がバーって飛ぶ悪い金みたいなイメージはまだ福沢なんですよ」と推察していた。