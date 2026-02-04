クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは2月16日より、『Happy flowers』プロモーションと題し、お花をモチーフにしたドーナツ2種を「クリスピー・クリーム･ドーナツ全店舗」にて販売する。

今回登場するお花をモチーフにしたドーナツは、「サクラ クリーム」と「フラワー カスタード」の2種類。

「サクラ クリーム」は、満開の桜をイメージしたドーナツで、中には桜の香りがふわっと香る桜風味のクリームが。表面には、鮮やかなピンク色のルビーチョコ入りコーティングをまとわせ、仕上げに桜風味のシェイブチョコを散りばめて、ホワイトチョコで桜の花びらを描いている。価格は334円(イートイン341円)。

「フラワー カスタード」は、一輪の花が可憐に咲く様子を表現した“フラワードーナツ”。人気No.1の「オリジナル・グレーズド®」を、カスタード風味のコーティングでおおって春らしいカラーに。オレンジ色のお花モチーフのチョコレートのオーナメントを添えてドーナツに花を咲かせ、抹茶コーティングで茎を描いて彩りを添えている。価格は313円(イートイン319円)。

いずれも、2月16日より「クリスピー・クリーム･ドーナツ全店舗」(催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く)に登場。4月上旬頃まで販売される。なお、なくなり次第終了となる。