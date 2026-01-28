クリスピー・クリーム・ドーナツといえば、2006年の日本上陸直後には新宿サザンテラスで大行列ができていたドーナツ店です。当時は全店舗で購入のため列に並んでいる人に看板商品の「オリジナル・グレーズド」を1個無料で配布していました。残念ながらそのサービスは2010年頃に終了。現在は行っていません……が、実は店舗やタイミングによっては「オリジナル・グレーズド」を無料でもらうことができる裏技があるのです。

"できたて"のオリジナル・グレーズドがもらえるかも!?

渋谷シネタワー店、東京国際フォーラム店では、店舗でつくった”できたて”のオリジナル・グレーズドが無料でもらえることがあるようです。"できたて"とは!?

渋谷シネタワー店と東京国際フォーラム店には、ドーナツ製造の様子を見ることができる「ドーナツシアター」があります。

ドーナツシアターでオリジナル・グレーズドが製造されたタイミングで、できたてのオリジナル・グレーズドを店内にいる人に無料で配布していることがあるのだそう! 実際に東京国際フォーラム店に15時ごろ行ってみると、ラインが稼働しており、ドーナツが続々と出てきたタイミングで、店員さんがほっかほかのオリジナル・グレーズドを手渡ししてくれました。

"できたて"のオリジナル・グレーズドは、通常の温めてから提供してくれるものとは何かが圧倒的に違いました。柔らかさがつきたての餅のよう(!)で、にょーんと伸びるのです。いつもの美味しさでありながら「飲めるのでは」と思うほど斬新な食感。わざわざこのために来店する価値があるかもしれない、とハマりました。

とはいえ、絶対に毎日この時間……と決まっているわけではなく、配布をしない日もあるようなので、出会えたらラッキー、と心得ておきましょう。

知ってる人は毎日来てる! 「オリジナル・グレーズド1個無料」のモーニング

東京国際フォーラム店・アトレ川崎店・sitatte sapporo店では、AM8:00〜11:00(sitatte sapporo店のみ平日限定)のモーニング時間帯にドリンクを1杯注文すると、オリジナル・グレーズドが1個無料でもらえるのだそう。

早速朝の東京国際フォーラム店に来てみました。

東京国際フォーラム店

お店の入口の看板にも記載が

対象ドリンクはコーヒーだけとか決まっているのかな? と思いきや、店員さんに聞いてみると「この中ならどれでも対象ですよ～」とのこと。コーヒーもティーもそれぞれ種類が多いし、レモネードやココアも頼めるんですね!

注文すると、店員さんはテキパキと「オリジナル・グレーズドは温めますね～」と用意してくれます。朝会社に行く前に利用している人が多いようで、店内ではゆっくり過ごす人や新聞を読みながらオリジナル・グレーズドを楽しむ人も。毎朝ここでドリンク＆オリジナル・グレーズドをルーティンにしている人もいるようです。毎日来ても問題ないくらいオトクですからね……。

お会計は本当にドリンク代だけでした

ちなみにテイクアウト専用の店舗の丸の内オアゾ店でも、「あさオリグレ」というサービスを実施。AM7:00～10:00までの間、対象ドリンクとオリジナル・グレーズドがセットになったオトクなサービスです。400円前後でドリンクとオリジナル・グレーズドが購入できちゃいます。

「1個買うと1個もらえる」じゃなくて「12個買うともう12個もらえる」!?

最後は、クリスピー・クリーム・ドーナツの脅威ともいえるサービス精神です。よくコンビニで「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは見ますが、クリスピー・クリーム・ドーナツは「12個買うともう12個もらえる」というキャンペーンを年に2回実施しているようで……。

クリスピー・クリーム・ドーナツの誕生日7月13日と、「ダズン ボックス」が発売された記念日の12月12日に、『オリジナル・グレーズドダズン』を1箱買うともう1箱を無料でプレゼントするキャンペーンを毎年のように実施しています。「ダズン」＝12個入りの箱のことですね。

必ず毎年やるかどうかは明かされておらず、また今年も同じ日程で開催されるのかは不明ですが、実施の際にはお知らせがあるようなのでホームページなどをチェックしておくとよさそうです。公式アプリの本会員登録をしていただいた方の中から抽選で購入できる仕組みのようなので、当選してからパーティーの予定を立てましょう◎

実は現在でもいくつかあった、「オリジナル・グレーズド」を無料でもらう方法。なかなか狙ってもらうのは難しい場合もありますし、店舗も限定されていますが、もしもらうことができたらラッキーです! もしまだ「オリジナル・グレーズド」を食べたことがない人がいたらぜひ一度食べてみてほしいです! 唯一無二の美味しさに感動できますよ!