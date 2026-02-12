クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、春を感じる新食感ドーナツ3種を2月25日より、クリスピー・クリーム・ドーナツ(以下:KKD)全店舗で販売する。

あわせて、ドーナツとのペアリングも楽しめる春のティードリンク2種も同日より限定販売を開始する。

ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー

「ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー」356円(イートイン363円)

新開発のクルーラー生地を使用した“ザクぽろ”食感のドーナツ。ミルキーなホワイトチョコでコーティングし、ピスタチオとバター風味のクランブルをトッピング。生地とトッピングのダブル食感が楽しめる一品。

スプリング レモネード

ふわふわのイースト生地をベースに、ホワイトチョコと甘酸っぱいレモネード風味ナパージュでコーティング。角切りレモンピールをトッピングし、爽やかな見た目と味わいが春らしいドーナツ。

Kome-Dough いちごミルク

ほわっともちもち感を増した米粉入り「Kome-Dough」生地。とちあいか入りのいちごクリームとバニラクリームをダブルで絞り、ホワイトチョコでぐるりと装飾。フリーズドライストロベリーをトッピングし、彩りと甘みのアクセントをプラス。

上記3商品の販売期間は2月25日〜4月上旬頃。なくなり次第終了。

スプリング ダズン ハーフ(6個)

「スプリング ダズン ハーフ(6個)」1,728円(イートイン1,760円)

新食感ドーナツ3種に加え、ホワイト スマイルと定番オリジナル・グレーズドを組み合わせた6個セット。春のおいしさを友達とシェアできる。

スプリング ボックス(3個)

ピスタチオ ホワイト チョコ クルーラー、Kome-Dough いちごミルク、スプリング レモネードを詰め合わせた3個セット。ひとりで楽しむ春の限定スイーツ。

上記2商品の販売期間は2月25日〜4月上旬頃。なくなり次第終了。

「玉露入り煎茶レモネード」

熊本県産玉露入りの国産煎茶とレモネードを合わせた爽やかなティーレモネード。深い茶葉の香りとレモンの酸味がやさしく溶け合う、期間限定の春ドリンク。

ストロベリー ジャスミンティー ラテ

「ストロベリー ジャスミンティー ラテ」572円(イートイン583円)

華やかな香りのジャスミン茶に果肉入りストロベリーソースとミルクを合わせた春色フルーツミルクティー。バニラシロップで仕上げ、やさしい甘さと澄んだ余韻が楽しめる。

上記2商品の販売期間は2月25日〜5月下旬頃。なくなり次第終了。

※店舗により価格が異なる場合あり

※販売方法は予告なく変更になる場合あり

※一部店舗及び催事、KKD店舗以外の小売店では販売なし

