クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは2月25日から期間限定で、「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋」の新商品として「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 苺&白あんバター」(389円)と「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 抹茶ミルク」(389円)をジェイアール名古屋タカシマヤ店にて販売する。

「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋」シリーズは、ジェイアール名古屋タカシマヤ店でしか味わうことのできない、毎日1つ1つ店舗で製造しているプレミアムドーナツ。

「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 苺&白あんバター」は、同社としては初めての「いちご」と「白あん」を組み合わせた商品。すっきりとした甘さの白あんに、コク深いバターと甘酸っぱい苺ジャムを重ね、ドーナツでサンドしている。

「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 苺&白あんバター」(389円)

「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 抹茶ミルク」は、抹茶コーティングのリングに愛知県産・西尾抹茶を使用した抹茶入りクリームとバニラクリームを絞った一品。トッピングにほっくりとした甘さの小豆を添え、粉糖で華やかさをプラスして仕上げている。

「クリスピー・クリーム・プレミアム 名古屋 抹茶ミルク」(389円)

両商品ともに2月25日～5月末頃の販売を予定している。なお、1日の販売数量に限りがあり、なくなり次第終了となる。