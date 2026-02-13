「裸だし、もう切実よ」「本当に大変」あの、銭湯で“顔バレ”しないための苦肉の策

華やかな表舞台の裏側で、芸能人が抱える“顔バレストレス”。歌手でタレントのあのが10日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で思わず漏らしたのは、スターとしてではなく「一人の人間」としての切実な本音だった。

飲食店で「後ろの人たちがカメラ向けてたり…」

BLACKPINKのロゼが、「過去におばあさんに変装してデートした」と明かしたことを受け、あのは、「いやあ、切実ですね。これはもう切実」と同情。同じ芸能人として、「バレると面倒くさい。“バレちゃダメ”とかはわかんないけど、“面倒くさい”は全員共通してあると思うよ。いろいろ言われたり」と悩みを明かし、「これはなんか、面白いというか切実な話ね。あることないこと書かれるから。だから、苦肉の策としてって感じですね」と真面目なトーンで語った。

そんなあのは、地元のスーパー銭湯で泥パックをしたまま過ごし、“顔バレ”を防いだことがあるといい、「裸だし、地元でヤダってときは、もう切実よ」「こちらも大変なの。本当に本当に大変なの」と苦笑い。一方、街中では、マスク・帽子・メガネという変装スタイルだと告白したが、「髪型とかでバレんのかな? まあ、何と言っても声が……」とすぐにバレてしまう様子。「ディズニー行ったときも、めっちゃバレたんだよね。パジャマっていうのもあるし、変装してないから」と悔しげだった。

街中で“顔バレ”してしまうことについて、「めっちゃストレス」とつぶやいたあの。「1人でご飯屋さん入ったりしても、後ろの人たちがカメラ向けてたり。“あのちゃんじゃね?”ってヒソヒソ言ってて……」とぼやきながら、「何でだろう? どこでバレるんだろう?」といぶかし気。さらに、友人と“悪口大会”をしていたところ、「最後の最後で隣の卓から、“あのちゃんめっちゃ好きです! 応援してます!”って(笑)。最初に声かけろよ!」というエピソードをぶっちゃけつつ、「本当にムズい」と吐露していた。

【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。

