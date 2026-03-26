通信カラオケ・JOYSOUNDでは、CHiCO with HoneyWorksの初ベストアルバム『i BEST -Singles Collection-』のリリースを記念したコラボキャンペーンを、5月6日まで開催している。

CHiCO with HoneyWorks×JOYSOUNDコラボキャンペーン

本キャンペーンでは、対象機種を導入した全国のカラオケ店舗およびカラオケアプリ「分析採点JOYSOUND」から参加可能。課題曲を歌唱すると、その場でスマートフォンに表示されるスピードくじやSNS投稿を通じて、抽選でオリジナルアクリルボードが当たる。

カラオケ店舗から参加する場合は、「JOYSOUND X1」などの対象機種を設置した店舗で、リモコンアプリ「キョクナビJOYSOUND」を使用し課題曲を予約。1曲につき1日1回スピードくじに挑戦でき、抽選で50人にオリジナルグッズがプレゼントされる。

一方、アプリからの参加では、課題曲を採点モードで歌唱し、その結果画面をX(Twitter)で指定ハッシュタグとともに投稿することで応募が完了。こちらは抽選で10人に同グッズが当たる。

また、カラオケルームで映像コンテンツを楽しめる「みるハコ」では、ベストアルバム収録曲から厳選した5曲のミュージックビデオに加え、撮りおろしコメントを収録したスペシャルダイジェスト映像を配信。期間中、対象店舗で無料(別途室料)で視聴できる。