“本当に歌われている曲”が、ついに決まる――DAMとJOYSOUNDが再びタッグを組み、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』でカラオケ特別賞を展開。Mrs. GREEN APPLE、米津玄師、Snow Manらが並ぶ中、“最も歌われた1曲”の座を巡るリアルな戦いが始まった。

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、日本レコード協会など音楽業界の主要5団体が設立したCEIPAが主催。第2回となる授賞式は6月13日にTOYOTA ARENA TOKYO、SGCホール有明で開催される。

エクシングと第一興商は、同アワードでプライズパートナーとして協力し、カラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM ＆ JOYSOUND」を共同展開する。

カラオケ特別賞は、「共創カテゴリー」における賞の一つとして実施。【J-Pop部門】【演歌・歌謡曲部門】の2部門で、それぞれカラオケで最も歌われた楽曲を表彰する。

2025年にリリースされた楽曲を対象に、2025年12月から2026年1月の歌唱データをもとに各部門上位30曲を選出。その後、2026年3月19日から5月31日までの期間で最も歌われた楽曲が受賞曲となる。

忘年会・新年会シーズンの歌唱データを反映することで、カラオケ市場のリアルな動向を捉えた独自性の高い賞として位置づけられている。

同賞と連動し、全国のDAMとJOYSOUND設置店舗で歌唱キャンペーンを実施。対象楽曲を歌って応募した人の中から抽選で、授賞式「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の観覧チケットが当たる。

賞品はプレミアセレモニーとグランドセレモニーの鑑賞券(ペア)などが用意されており、音楽ファンがカラオケを通じてアワードに参加できる仕組みとなっている。

J-POP部門には、Mrs. GREEN APPLE、米津玄師、Snow Man、BE:FIRST、Official髭男dismなどの楽曲がエントリー。演歌・歌謡曲部門でも、坂本冬美や北島三郎らの楽曲が名を連ねるなど、幅広いジャンルの人気曲が候補に挙がっている。