通信カラオケ・JOYSOUNDでは、ボーカルダンスグループ・原因は自分にある。のEP『文藝解体新書』のリリースを記念して、オリジナルアクリルしおりが当たる「原因は自分にある。×JOYSOUND コラボキャンペーン」を、5月6日まで開催している。

本キャンペーンへ参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」(無料)を使って、「ニヒリズムプリズム」をはじめとする課題曲を選曲。

その場で参加者全員に「原因は自分にある。×JOYSOUND」オリジナル待ち受け画像(全7種ランダム)がプレゼントされる。さらに、Wチャンスとして、抽選で「原因は自分にある。×JOYSOUND」オリジナルアクリルしおりが50人に当たる。なお、毎日、1曲につき1回待ち受け画像を取得でき、キャンペーン期間中は何度でも応募ができる。

対象機種は、JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX。課題曲は、ニヒリズムプリズム／疾走／愛無常／Silence／トレモロ／NOW。