通信カラオケ・JOYSOUNDの映像コンテンツサービス「みるハコ」では、パンクロックバンド・Hi-STANDARDの全国ツアーファイナル公演を、全国のカラオケルームでライブ・ビューイング配信する。

『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』

対象となるのは、現在開催中の全国ツアー『Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』のファイナル公演。4月19日にKアリーナ横浜で行われるライブの模様を、同日18時からリアルタイムで配信する。

配信は、「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入する対象店舗で実施。カラオケルームならではの音響と映像環境により、実際のライブさながらの臨場感を楽しむことができる。

チケットは1人3,300円(別途室料)で、きょう20日正午から特設サイトで販売開始。なお、本公演のアーカイブ配信は予定されておらず、リアルタイム限定の視聴となる。

今回のツアーは、2025年11月にリリースされたミニアルバム『Screaming Newborn Baby』を引っ提げて開催。ライブハウスからアリーナまで全国を巡る中で、その集大成となるファイナル公演が届けられる。

「みるハコ」は、カラオケルームで音楽ライブやスポーツ、映画などを視聴できるサービス。仲間と盛り上がる場としてはもちろん、個人で没入する空間としても活用できる点が特徴だ。会場に足を運べないファンにとっても、身近な場所でライブ体験ができる機会となる。