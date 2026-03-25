ABEMAの恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』(毎週水曜22:00～)と、第一三共ヘルスケアダイレクトのエイジングケアブランド「BRIGHTAGE(ブライトエイジ)」がタイアップしたウェブCM「視線を奪う、アイケア革命」が、4月10日まで公開されている。

これは、“爆モテ”を自認する美男美女16人がNo.1を競う同番組の世界観と、目もとの印象に着目したスキンケア訴求を掛け合わせたもの。シリーズ累計販売1,000万本を突破した同ブランドの中でも、SNSで話題を集める目もと美容液「アイゾーンダブルリバイタライザー」を軸に展開される。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、恋愛強者たちが駆け引きを繰り広げる番組として人気を博し、2025年に放送されたシーズン1は、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショーの中でも最多視聴数を記録。現在放送中のシーズン2は、地中海の島国・マルタを舞台に、恋と戦略が交錯する“モテバトル”が展開されている。

新ウェブCMには、番組出演者から林ゆめ、永尾まりや、木村葉月、川瀬もえ、聖菜、るみ、高橋かの、西山乃利子の8人が登場。総勢8人の“爆モテ美女”による競演で、「眼差しは、女性にとって一生の武器になる」というメッセージを体現する内容となっている。