「目つぶってて」夕陽をバックにロマンチックな演出　『ラブパワーキングダム2』第6話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第6話が、きょう18日(22:00〜)に配信される。

ロマンチックな演出に感激

第6話では、女性が待つ場所へ男性が向かう「運命の2ショット」の模様が描かれる。飲食店経営者のユウキは、ショーダンサー・るみの元へ向かい、夕陽をバックに「目つぶってて」とガーベラの花束を贈るロマンチックな演出で、るみを感激させる。

また、前回、俳優のゆうとにキス連発の甘いデートで翻弄された元AKB48でモデル兼女優・まりやは、格闘家・たいじゅとのデートへ。そこで待ち受けていた、たいじゅからのまさかのサプライズと、情熱的なアプローチにまりやの心は一層乱されていくことに……?

一方、会社経営者・こうたは、タレント兼レースクイーン・もえを絶景のロケーションへエスコート。そこで「したいことがある。目つぶって」と切り出したこうたが、大きなバッグから取り出したのものとは。さらに、もえの優しい言葉に感極まったこうたが「めちゃくちゃ幸せ」と涙を流し始める場面も。「3rdモテVOTE」投票前の最後の2ショットタイムで、激動のアプローチ合戦が展開される。

「1位誰!?」「まったく読まれへん」

番組後半では、男女2名ずつ計4名が脱落する「3rdモテVOTE」の結果が発表される。男性陣の発表では、脱落が決まったメンバーが去り際、まさかの行動に……。男気あふれる感動の別れに、スタジオの谷まりあが大号泣する事態へと発展する。

さらに女性陣の脱落発表では、“本命票”の差で運命が大きく分かれる残酷な展開が待ち受ける。予測不能なランキング結果に、せいやは「1位誰!?」「まったく読まれへん」とパニック状態に。誰も予想できなかった驚愕の結末に「おもろ、ラブキン」と感嘆の声を漏らす。果たして、過去最大の脱落劇で姿を消す4名のメンバーはいったい誰なのか。

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