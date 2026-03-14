YOUが「これはモテる」と思った恋リア出演者の行動　大胆宣言→力強いハグ→情熱的なキス、さらに…

元AKB48の女性をめぐる三角関係の中で、俳優の男性が見せた大胆なアプローチにスタジオも騒然。思いをストレートに伝え、ハグやキスで距離を縮める姿に、YOUは「これはモテるわぁ」と感心した。

「これはモテるわぁ」

11日に配信されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第5話では、次回の「3rdモテVOTE」について「投票できるのは3票から2票になる」「男女2人ずつ計4人が脱落する」というルールが発表され、DAY5を迎えたメンバーたちは絶景のゴゾ島へショートトリップに出かけた。

その後、「女性はそれぞれの場所で男性を待ち、男性はデートしたい相手が待つ場所へ向かう」というミッションが発動。次の「3rdモテVOTE」まで、これが最後の2ショットチャンスだということも知らされる。

元AKB48でモデル兼女優・まりやの元へ一番に現れたのは、これまで距離を縮めてきた格闘家・たいじゅ。 「俺はまりやを誘いたかった」「ゆっくり2人で過ごしたい」とストレートに思いを伝え、いい雰囲気になる2人だが、そこへ俳優・ゆうとが「僕もデートさせてもらっていいですか？」と堂々と乱入する。

これまでショーダンサー・るみと甘い時間を過ごしていたゆうとだが、心変わりを決意してまりやの元へ。たいじゅが動揺を隠せないなか、まりやとの洞窟デートへ向かったゆうとは、「今日から本命としていかせてもらう」「グイグイいっちゃうかも」と大胆宣言。「ギューしていい?」とまりやを力強くハグした直後、情熱的なキスを交わす。

さらに“おかわりキス”を連発するゆうとの大人の色気に、スタジオのYOUは「これはモテるわぁ」と述べ、せいや(霜降り明星)も「ゆうと、余裕あんねんな」とコメントした。

のちの個別インタビューで、ゆうとは「たいじゅ君と闘おうと思いました」「男としての強さは絶対敵わないけど、恋愛としてはボコボコにしようかな」と、世界チャンピオンを相手にライバル心を剥き出しに。まりやをめぐるバチバチの三角関係に、せいやは「ゆうと強いですね」と今後の展開に期待を寄せた。

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