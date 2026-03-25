「全部見てた!?」「何この大黒幕みたいな動き」　まさかの演出に大困惑　『ラブパワーキングダム2』第7話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第7話が、きょう25日(22:00〜)に配信される。

「何この大黒幕みたいな動き」

第7話では、前回の投票で1位に輝いたキング&クイーンによる“宿泊デート”から幕を開ける。それぞれが意中の相手1名を指名し、2人きりのホテルへ。プールでの密着やベッドでの甘い時間など、スタジオのMC陣も「一泊したらヤべぇんじゃねぇか?」と大興奮するほどの過激な一夜を過ごすことに。果たして、暫定キングの俳優・ゆうと、暫定クイーンの小悪魔ageha専属モデル・せいなが指名した相手とは。

そして過激な“宿泊デート”から一夜明け、穏やかな朝食の時間を迎えたメンバーたちにさらなる衝撃の展開が待ち受ける。ドミトリーマスターのけいいちから「男女1名ずつ、これまでに脱落したメンバーが復活する」という禁断の「敗者復活」ルールが告げられ、過去の脱落メンバーが電撃復帰を果たす。

さらに、この敗者復活の選定には予想外の仕掛けが。けいいちがモニター室で今シーズンの様子を全て監視しており、さらに召集されたシーズン1のメンバーたちが合議によって復活者を選定していたという新事実が判明する。まさかの演出にスタジオのMC陣も「けいいちが全部見てた!?」「何この大黒幕みたいな動き」と大困惑するなか、敗者復活を遂げるメンバーはいったい誰なのか。

一方、翌日に「FinalモテVOTE」を控え、残されたメンバーたちの感情も限界に達する。会社経営者・こうたは、タレント兼レースクイーン・もえを誘い出し、「この旅の思い出には必ずもえがいて、毎日楽しかったのはもえがいたから」「もえの一番になれるようにカッコ良くいたい」と真っ直ぐな思いをつづった手紙を手渡す。

これまでゲームに勝つために巧みな駆け引きで男性陣を翻弄してきたもえだが、こうたの純粋な愛に触れ、堪えきれず号泣。「こんなに心が動くと思わなかった」「こうた君のまっすぐな思いが伝わりすぎて……」と苦しい胸の内を吐露する。もえの心を溶かすドラマチックな純愛の結末とは。

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