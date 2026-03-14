内科医の男性がレースクイーンの女性の思い出を「上書きしたい」と語り、突然“上書きオイル”という行動に出る場面が。アロエオイルを取り出して腕や肩に塗り、バックハグからキスまで繰り出す大胆なアプローチに、スタジオからは思わずツッコミが飛んだ。

  • 『ラブパワーキングダム2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ラブパワーキングダム2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「上書きオイルしたいな」

11日に配信されたABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第5話では、次回の「3rdモテVOTE」について「投票できるのは3票から2票になる」「男女2人ずつ計4人が脱落する」というルールが発表され、DAY5を迎えたメンバーたちは絶景のゴゾ島へショートトリップに出かけた。

その後、「女性はそれぞれの場所で男性を待ち、男性はデートしたい相手が待つ場所へ向かう」というミッションが発動。次の「3rdモテVOTE」まで、これが最後の2ショットチャンスだということも知らされた。

絶景のベンチで男性を待つタレント兼レースクイーン・もえの元には、一途な思いを抱えた内科医・たかしが現れる。たかしは前回もえがたいじゅと過激な「泥パックデート」に行ったことに嫉妬心を燃やしており、「俺ともえだけの思い出がほしい」「たいじゅに泥パックやられたのがモヤモヤしてて……上書きオイルしたいな」とまさかの願いを口に。

スタジオのせいや(霜降り明星)が「上書きオイルって何やねん!」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれるなか、アロエオイルを取り出し、もえの手や腕、肩に丁寧に塗り始めたたかしは、「もえちゃんのことしか考えられなくなってて、めっちゃ大好きになってる」と後ろから力強くバックハグ。そして「目つぶって」と、もえの頬に手を添えてキスを交わす。

もえを振り向かせるための熱烈なアプローチに、せいやが思わず「こらこら!」と声を張り上げた一方、YOUや谷まりあは「清々しい」「(もえに)刺さってほしい」とたかしにエールを送った。

【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。

「上書きオイルしたい」　まさかの宣言→アロエオイル→バックハグからキス…スタジオ騒然
YOUが「これはモテる」と思った恋リア出演者の行動　大胆宣言→力強いハグ→情熱的なキス、さらに…
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