「20年ぐらいずっと……」元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実が、毎日服用している薬を打ち明けた――。

田中みな実

「大学生になって、一気にいろんなものを食べはじめた」

21日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、アレルギーの話題になり、「私、花粉ないですからね」と語った田中。一方で、「でも、どうなんだろう? 私、慢性アレルギー持ちで、もう20年ぐらいずっとアレルギーの薬飲んでるんですよ」と告白し、「だから、それで花粉も感じてないのかもしれない」と推測した。

何アレルギーなのか問われると、「大学生のときに、食事がすごく乱れたんです。今まで母が作ったお料理で育ってきたんだけど。大学生になって、一気にいろんなものを食べはじめた」ところ、「顔にすごいじん麻疹が出るようになっちゃって」と吐露。「最初は口内炎がすごいできて、次は顔にバーッてじん麻疹ができはじめちゃって。それからは、寒暖差とかでもじん麻疹が出るようになって。だから、食べ物は関係ないかもしれないんだけど、とにかくアレルギー体質になってしまった」と打ち明けた。

アレルギーの薬を20年間、毎日飲んでいるという田中。これに、ゲスト出演したおぎやはぎ・小木博明も、「うわ、すご……。それ今まで言ってなかったよね?」とビックリ。「俺もすごいのよ。いろんな薬飲んでて。俺だけがこんなにたくさん薬飲んで、なんか早く死んじゃうんじゃないかな? とか、どっか悪くなっちゃうんじゃないかな? とか、すごい心配してたけど……。毎日飲んでる薬があるんだ」と、かねてより美容・健康オタクとして知られる田中の“新事実”に驚いた。

そんな小木も、「1月から6キロ太ったんだけど。毎日、口内炎がすごいの」と告白。何を食べているのか? と聞かれると、「お菓子。お菓子しか食べない」と即答し、田中は、「あのちゃんみたいなこと言わないでください(笑)。どうしたんですか? おじさんですよ?」と苦笑い。「いやでも、お菓子が1番うまいよね。お菓子が好きなんだもん。しょうがないよね」とあっけらかんと返す小木に、田中は、「大丈夫ですか? ええっ? お食事は?」と本気で心配していた。