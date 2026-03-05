ささっと簡単に作れてうれしい“時短レシピ”。中でもいま注目を集めているのが、なんと作業時間3分以内で仕込める“究極のスピードカレー”です。

「炊飯器で作る無水カレー」をInstagramに投稿したのは、炊飯器レシピを発信している「おほし｜ズボラママの時短めしログ(@ohoshi_recipe_)」さん。

材料を入れてスイッチを押すだけという手軽さながら、野菜の水分だけで仕上げる無水調理なので、濃厚で美味しいのだそう。

疲れて帰ってきた日でも、ほとんど手間なく作れるのはうれしいポイントですよね♪

作り方はこちら!

〈材料〉

トマト…2個



玉ねぎ…1個



ひき肉…200g



カレールゥ…4かけ



バター…10g

〈作り方〉

(1) 炊飯器に材料をすべて入れる。

(2) 通常の炊飯をする。

たったこれだけ。あとは炊き上がりを待てば完成です。

おほしさんによると、おいしく作るコツはトマト選びにあるとのこと。野菜の水分だけで作るため、トマトの大きさによって濃さが変わるそうです。大きめのトマトを使い、小さめの場合は量を増やすのがおすすめ。好みに合わせて調整できるのも魅力ですね。

さらに、野菜を先に入れることも大切なポイント。加熱が始まると野菜から水分が出て、それが焦げつきの防止にもつながるのだとか。

シンプルな工程の中に、きちんとした工夫が詰まっていることがわかります。

なお、調理の際は以下の点にご注意してくださいとのことでした!

IH炊飯器5.5合炊きを使用しています。



炊飯器の機種や容量によって仕上がりが変わる可能性があります。



炊飯予定時刻になっても炊飯が終わらない場合は手動で停止してください。



故障につながるといけないので、調理可能な炊飯器かどうかの確認が必要です。

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数285万回以上、6.4万件の保存、3.4万件のいいねを記録(3月5日時点)。「簡単で、とても美味しかったです。家族も大絶賛でした トマトとバターのアクセントがいいですね♪」「めっちゃ美味しかったし，旦那にも好評でした」「味見したら美味しくて感動です」など、実際に作った方からも喜びの声が寄せられていました。

投稿主さんに聞いてみた

投稿主のおほしさんに、改めて味についてお聞きすると、「野菜の水分だけで作るので、驚くほど濃厚で甘みが強いのが特徴です。素材本来の味がギュッと詰まっていて、とても贅沢な味わいです」とのこと。

とても簡単なので、さっそく試してみてはいかがでしょうか。おほしさんのアカウントではこの他にも多くの時短レシピを発信されていますので、ぜひチェックしてみてくださいね♪