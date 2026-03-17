海外旅行中、現地の人から突然「こんにちは」や「ありがとう」と日本語で声をかけられると、なんだかうれしくなりますよね。

そんな“思いがけない日本語”にまつわるエピソードが、現在Xで話題になっています。

エジプトにピラミッド見に行ったら、予想外の呼ばれ方した (@mollie_mangaより引用)

Xにポストしたのは、世界29ヶ国の味と旅の思い出を漫画で発信されている「もりー｜海外のごはんと旅のまんが(@mollie_manga)」さん。

どうやらエジプトで観光中、現地の人から思いもよらない言葉で呼びかけられたそうで、漫画の中では、もりーさんが「チャイナ」と声をかけられる場面とともに、なぜか「ヤマモトヤマ」と呼ばれる様子が描かれていました。しかも、その声をかけてくる人は1人ではなく、何人もいた様子……!

「チャイナ」については「中国人と間違えられたのかな」と想像できますが、「ヤマモトヤマ」については……なぜ!? まったくその理由が想像できません。

「山本山」といえばもちろん、日本ではお茶や海苔で知られる老舗メーカー。まさかエジプトでその名前を耳にするとは思いもしなかったはずです。あまりにも予想外な呼ばれ方で、なぜそう呼んでいるのかとても興味深いですよね♪

この投稿は大きな反響を呼び、7千件をこえるいいねを記録(3月14日時点)。「あるあるすぎて腹抱えて笑ったわ〜!!! のり屋さんの名前が観光地で30年以上生きてるのエグい」「エジプト行った時マジで『ヤマモトヤマー』ってめっちゃ言われた。調べだけどマジで何かわからんかった」「なぜブランド名を知ってるのか謎ですよねw 漫画の表情が可愛くて癒やされました!」「メキシコ行った時やたら物売りの人らにチビマルコ!!!! と呼ばれたの思い出しました」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

同じような経験をした人も多いようですが、今回は改めて、この漫画を描いたもりーさんに詳しい話をうかがいました。

── その後、なぜ「山本山」なのか分かりましたか?

残念ながら、明確な理由は分かっていません。実際に声をかけてきた現地の方に聞いてみたところ、「相撲取りの名前じゃない?」と言われました。

一方で、日本には海苔やお茶のメーカー「山本山」があり、「上から読んでも山本山、下から読んでも山本山」というCMが昔話題になったことがあるので、そういった日本に関する何かがきっかけで広まったのかな……と想像しています。

真相は分からないままですが、エジプトの謎として、いつか理由が分かる日が来たら嬉しいなと思っています(笑)。

── 今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などはございますか?

正直、ここまで反響があるとは思っていなかったのでとても驚いています。 同じように「海外で謎の日本語を言われた」という体験談をコメントで教えてくださる方も多く、皆さんいろいろなエピソードを持っているんだなと面白く読ませていただいています。

もりーさんは、インスタグラムでも旅や海外のごはんにまつわる漫画を発信されています。素敵なエピソードがたくさん投稿されているので、ぜひ覗いてみてくださいね♪